“Contaremos con un buen número de refuerzos del nivel central que nos permiten a nivel metropolitano no tocar la parte del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes. Con estos refuerzos que nos vienen del nivel central, se atenderán todos los eventos de Carnaval tanto oficiales, como los eventos privados que se desarrollarán en el área metropolitana. A nivel departamental, tenemos cuatro municipios que van a desarrollar actividades privadas: Baranoa, Sabanalarga, Palmar y Santo Tomás, para estos eventos tenemos la disponibilidad de 600 policías que nos acompañarán en el desarrollo, el control, la vigilancia y la seguridad de todos los atlanticenses que decidan participar en estas actividades”, dijo Turbay Pereira al destacar que también cuentan con la participación de todas las fuerzas militares, Fiscalía y Medicina Legal.

El comandante del Departamento de Policía Atlántico, coronel Carlos Currea, aseguró que para estas festividades están con toda la oferta institucional de inteligencia, policía judicial, grupo de carabineros, grupo operativo especiales de seguridad (Goes), escuadrón móvil de carabineros y cuadrantes de vigilancia, para hacer prevención y contención, guiar toda la institucionalidad en torno a la seguridad ciudadana en los diferentes municipios donde realizarán actividades de Carnaval.



“Tenemos alrededor de 600 hombres, quienes focalizarán sus esfuerzos para esas actividades de prevención y contención en cuanto a seguridad ciudadana, y en los ejes viales y áreas periféricas el trabajo será articulado con el Batallón Vergara”, dijo el coronel Currea.



Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Luis Carlos Hernández, resaltó que para los 55 eventos programados en el Carnaval de Barranquilla contarán con un pie de fuerza de hombres y mujeres que trabajarán de manera articulada con el Ejército Nacional.



“Desde la Dirección General nos envían 2 mil hombres, adicionales al personal de Policía que tenemos en el área metropolitana de Barranquilla, 55 eventos que tendrán la capacidad de cobertura a través de la tecnología: servicio aéreo volcado en los patrullajes de seguridad, 15 drones que tendrán cobertura en tiempo real y un Puesto de Mando Unificado, donde estará toda la institucionalidad concentrada para atender cualquier situación que se nos pueda presentar”, dijo Hernández, quien hizo un llamado a la ciudadanía a que vivan la fiesta con tolerancia, convivencia y de manera pacífica.



Por último, la secretaria de Gobierno del Distrito, Jennifer Villarreal, hizo una invitación a los barranquilleros y visitantes para que disfruten de estas fiestas con tolerancia y respeto. Las autoridades recordaron que el COVID-19 no se ha ido, que en los sitios cerrados se debe usar el tapabocas y demás medidas de bioseguridad como el lavado de manos.



Tránsito realizará controles operativos

Por su parte, la directora del Tránsito Departamental, Susana Cadavid, informó que se instalarán puestos de control a la alcoholemia en los municipios de Sabanagrande, Polonuevo, Baranoa, Juan de Acosta y Santo Tomás, entre el viernes 25 de marzo y martes 29 de marzo. Así mismo, un grupo de 30 agentes de tránsito y promotores de seguridad vial estarán orientando el flujo vehicular y el buen uso de las vías, con el fin de evitar atascos u otros impases en la movilidad.



“Nuestra principal preocupación es que el alcohol no se convierta en un asesino en las vías del departamento durante este fin de semana de fiestas. Aplicaremos todos nuestros esfuerzos a detener a personas en estado de embriaguez en las vías, pero es necesario que los ciudadanos sean responsables y garantes de derechos humanos a la hora de participar de este Carnaval. Por eso, nuestro mensaje es claro: si vas tomar, no conduzcas. No hay excusas”, dijo Cadavid.



La funcionaria agregó que es menester redoblar la precaución al conducir durante este fin de semana, llevando siempre una actitud defensiva y respetando las normas y señales de tránsito, con el fin de minimizar los riesgos de siniestralidad y poder seguir celebrando la vida.

Recomendaciones para cuidar la salud

La Secretaría de Salud departamental entregó recomendaciones para estos días de celebración de Carnaval, con el fin de evitar afectaciones a la salud:

- Cumplir con las medidas de autocuidado, ser responsables con el uso del tapabocas en los espacios cerrados y el distanciamiento social.

- Evitar aglomeraciones para prevenir contagios de COVID-19.

- Asistir a los eventos con su carné de vacunación contra el COVID-19 al día.

- Evitar el uso de la espuma o la denominada 'maicena', esto podría traerle irritaciones en los ojos y lesiones en la piel.

- Evitar exponerse demasiado tiempo al sol, debe hidratarse constantemente.

- Utilizar ropa cómoda cuando asista a eventos de Carnaval.

- Se recomienda que las mujeres en estado de embarazo no asistan a eventos masivos.

- No llevar niños en brazos a estos eventos multitudinarios.

- No consumir licor en exceso y comprarlo en lugares reconocidos para evitar intoxicaciones.

- Consumir alimentos en buen estado.