El abogado Darío Bassani, representante de la familia Char, dio a conocer este lunes que en las próximas horas se le estará interponiendo una denuncia a la excongresista atlanticense Aida Merlano Rebolledo por el delito de falso testimonio.

En una entrevista este lunes en Caracol Radio, Bassani, dijo inicialmente que sus representados no están dando declaraciones porque “es una instrucción que claramente he dado yo a mis clientes, en el sentido de que ni me parece conveniente salir a ventilar ante la opinión pública aspectos que deben ser objeto de una investigación judicial y que es allí, en los procesos donde se deben rendir las versiones, dar las explicaciones, presentar las pruebas, como debe ser”.

Cuando se le interrogó sobre cómo se pudo filtrar la información de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Darío Barssani manifestó que “esto hace parte de una estrategia que no es nueva. Ustedes recordarán que hace dos años la señora Aida Merlano hizo su primera aparición en Venezuela después de haberse fugado, de haber salido corriendo para ese país y dio una entrevista con la periodista Vicky Dávila, donde narró un novelón en el cual comprometió desde el Presidente de la República para abajo en un supuesto plan de asesinato y allí hizo una serie de afirmaciones donde anunció que iba a entregar una pruebas, que nunca entregó, todo con el fin de dañar la aspiración en ese entonces de Arturo Char a la Presidencia del Senado. No lo logró, desapareció y ahora vuelve a reaparecer cuando surge oficialmente la candidatura de Alejandro Char a la Presidencia de la República”.

“Para nosotros esto es muy claro que esto es un capítulo más, una estrategia ruin, sucia politiquera, que quiere pasar por encima de la dignidad de las personas, quiere dañar familias, con el fin de captar votos, en vez de dedicarse a ofrecer programas, ideas, resultados, valoración de gestión de gobierno de los candidatos; allí hay una cantidad de personas que están aspirando a la Presidencia de la República que han sido alcaldes de estos movimientos políticos, que les evalúen la gestión pública, que les evalúen su gestión y sus programas, pero que no se utilice a la administración de justicia, porque, dentro de otras cosas, es una falta de respeto para con la Corte, para con la Fiscalía, tratar de utilizar los procesos judiciales con fines electorales”, dijo respecto a las declaraciones que hizo a Cambio Colombia.

“Nosotros hace dos años interpusimos unas denuncias por los delitos de injuria y calumnia cuando hizo su aparición la señora Aida Merlano y ahora vamos a complementar esas denuncias, esta vez por el delito de falso testimonio y por los claros actos de obstrucción a la justicia, que vienen de ciertos movimientos políticos, que están tratando de utilizar, repito, los procesos judiciales con fines electorales, dañando personas”, afirmó el profesional del derecho.

En cuanto a lo manifestado por la exparlamentaria Merlano Rebolledo, en Cambio Colombia, en el sentido de que recibió 500 millones pesos para la campaña electoral, el abogado sostuvo que “entiendan que no puedo entrar en el debate probatorio, yo sí respeto a la Corte, yo sí respeto a las instituciones, y por supuesto que no puedo divulgar las pruebas que hay en el proceso. Pero están mencionando un episodio que ya se filtró y que ya lo filtraron ellos ante los medios de comunicación, donde han circulado los videos y las fotos que apoyan esa supuesta versión de la señora Merlano, en el sentido de que entregó 500 millones de pesos al señor Alex Char. Lo hace con fundamento en unas pruebas que están en el expediente y con base la Corte la condenó a ella... esas pruebas también están en el expediente que se adelanta hace tres años en el proceso que sigue la Corte contra el senador Arturo Char. Es decir, esas no son pruebas nuevas, ella no ha entregado nada nuevo”.

Anotó que “lo que hace es tomar un video, en el que, según ella, se demostraría que se entregó un dinero y que el dinero lo está recibiendo Alex Char. Los invito a que vean el video que se filtró en los medios de comunicación, allí no aparece Alex Char ni aparece ningún dinero. En cambio, sí he visto otros videos de ese movimiento político que está haciendo ahora las acusaciones de estos actos de persecución, donde sí hay personas contando plata y donde se identifica quienes están contando la plata”

Cuando se le pregunta si el candidato Gustavo Petro está detrás de todo esto el abogado responde “no lo sugiero, es clarísimo, es el Pacto Histórico el que está detrás de esto. La señora Merlano se fugó para Venezuela una vez fue condenada por la Corte Suprema de Justicia, ella misma ha afirmado que tiene la protección del régimen de Nicolás Maduro, eso es clarísimo. Y el abogado con el que aparece ahora la señora Merlano es una persona que aspiró públicamente a ser parte del Pacto Histórico en el Departamento del Atlántico. Eso no me lo estoy inventando yo”.

“Nosotros nunca le hemos tenido miedo a la señora Aida Merlano, nosotros fuimos los primeros que pedimos que se decretara la prueba y que se oyera su declaración; es decir que, si la señora Merlano está dispuesta a venir a Colombia, pues bienvenida. No solo para que pague la pena que se le impuso por parte de la Corte Suprema de Justicia, sino para que se someta a la regla de los interrogatorios y contrainterrogatorios de la actividad judicial”, manifestó a Caracol Radio.

Añadió que “se tiene que tener en cuenta una cosa: esa es una excusa tonta. Realmente tonta. En materia de extradición los gobiernos no tienen que esperar que alguien les solicite formalmente la extradición, también opera la extradición por ofrecimiento; así que si la quieren enviar a Colombia lo pueden hacer el día de mañana”.

En cuanto a las acusaciones que hizo Aida Merlano de un intento de asesinato y de una violación, donde estaría involucrada la familia Char, sostuvo que “esto no es nuevo. Eso lo narró ella hace dos años y eso hace parte de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia y es allí, compruebas, donde hemos debatido esas afirmaciones. Pero yo no puedo violar la reserva sumarial y contar de qué forma hemos debatido esas afirmaciones, pero eso está en el proceso y eso está investigado”.