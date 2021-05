Camilo Navarro, estudiante de noveno semestre de Derecho de la Universidad del Atlántico, denunció en su red social de Twitter que fue agredido verbalmente por su profesor de Derecho Tributario, César Meza, quien le manifestó que los estudiantes no deberían protestar, sino a dedicarse a estudiar y a buscar trabajo. “Yo estaba en clase el lunes a las 6:30 de la noche, aunque mi facultad llamó a paro esta semana, pero para que no nos pusieran mala nota entramos a clase. El profesor dictando clase de manera adecuada, de un momento a otro llegó a colación lo de la protesta social y el profesor manifestó que nosotros deberíamos dejar ese cuento quieto, que no somos nadie para cambiar la sociedad, que nos dedicáramos simplemente a estudiar, ganar la nota, buscarnos un buen trabajo y dedicarnos a vivir y listo”, narró inicialmente el estudiante a Emisora Atlántico en Barranquilla. Seguidamente anotó que tras escuchar lo manifestado por el profesor “me sentí un poco atacado y le dije respetuosamente, como consta en los videos, que nos limitáramos simplemente a dar la clase de Derecho Tributario para no entrar en debate. Ante esto el profesor respondió silenciándome el micrófono innumerables veces. Le decía ‘profesor no me silencie, demos la clase’. Esto al parecer enfureció al profesor. Primero me dijo que yo soy un comunista que quería implementar ese pensamiento en mis compañeros, cuando es algo que no es así. Y ustedes saben qué pasa en Colombia con las personas que tildan comunistas”.

“Yo al manifestarle que tenía derecho a expresar mi voz él me responde que nosotros no tenemos ningún derecho a hablar nada en la clase, simplemente a escucharlo a él. Luego de esto y al decirle profesor yo también soy estudiante de derecho y por eso estoy aquí, tengo derecho a manifestarme, tengo derecho a hablar, tengo derecho a la educación. El profesor dispone, como lo corroboran los audios que están en las redes sociales, de eliminarme de la clase”, sostuvo. Navarro manifestó que tras ser eliminado buscó la manera de ingresar y se fue a la plataforma Meet “y encuentro que tengo bloqueado mi correo para esa clase por solicitud del docente. Esto es algo muy triste que, si nosotros los estudiantes de derecho no luchamos por lo que nos está pasando y no expresarnos con nuestra voz, ¿qué puede pasar con otras personas en Colombia que no tienen conocimiento de nuestra Constitución?”.

Hoy el profesor en clase, manifestó que nosotros los estudiantes "no debemos luchar por este país porque así estamos bien, que nos limitemos a estudiar y a trabajar" pic.twitter.com/dUQj9Dt3W6 — juan camilo navarro (@jukana_delrio) May 11, 2021