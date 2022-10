Esto se dijo sobre la tarifa de energía tras reunión en Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, sostuvo que se han hecho algunos intentos para bajar la tarifa, en especial, el cobro de las pérdidas negras, pero que no es suficiente con la rebaja que anunció el Gobierno nacional y dijo que las cosas van en la dirección correcta, pero que no es suficiente. “Pedimos, como región, que sea rápido porque la gente está sufriendo por el alto costo de la energía.

En ese mismo sentido se pronunció el alcalde de Sabanagrande, Gustavo De La Rosa, quien dijo que “hasta que el Gobierno nacional no atienda el reclama de las pérdidas negras, que, con razón, el prestador dirá que no puede perder esa plata, pero hasta que no se establezca el responsable de quiénes van asumir esas pérdidas que oscilan hoy entre el 38% y 40%, los usuarios de la Región Caribe no podemos estar conformes porque no estamos en capacidad de pagar un servicio de energía tan costoso”.

Añadió que ese 38% denominado como pérdidas negras “habrá que sentar a los actores, generadores, comercializadores, transportadores para ver a quien se le cobra, pero no hacer la más fácil y trasladarla a los usuarios. Lo que reclamamos es que el Caribe necesita un régimen tarifario diferente porque el usuario del Caribe necesita mayor consumo de energía que el resto del país, por razones climatológicas. La tarifa es la misma para todo el país, lo que ocurre es que acá se consumen más kilovatios, que en el interior del país por el calor y ahí está la diferencia”.

Norman Alarcón, en representación de la Liga Nacional de Usuarios de la Región Caribe, dijo que el Gobierno debe revisar el hecho que a los usuarios se les está cobrando de manera anticipada el plan de inversiones futuras; también que se revise el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, que está en consonancia con el artículo 146 de la misma ley. “Que dice lo siguiente: cuando un régimen tarifario le está causando una lesión grave a los usuarios ese régimen tarifario puede ser modificado de oficio por la Comisión Reguladora de Energía y Gas, a petición de los usuarios, como lo estamos haciendo nosotros”.