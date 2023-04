Esto es lo que piensa el alcalde Pumarejo sobre armar a la ciudadanía

El alcalde de Malambo, Rumenigge Monsalve, recientemente se pronunció en el sentido de conminar al Gobierno nacional para que permita que los comerciantes se armen de manera legal para contrarrestar a los delincuentes constantemente los viven extorsionando, pero a Jaime Pumarejo, mandatario de los barranquilleros, no le parece una buena solución. Lea: Gobernador de Florida firma ley que permite porte de armas sin permiso

“Rumenigge Monsalve viene diciendo eso hace más de dos años. No es la primera vez que lo dice, no es la primera vez que genera escozor su propuesta, pero yo recojo dos temas: primero la ley es clara y debería operar. El tema es que no lo hace y lo venimos diciendo durante mucho tiempo. Necesitamos que el que tenga un arma de fuego de manera ilegal sea conducido a un centro penitenciario, que no sea beneficiado con la posibilidad de defenderse en juicio en libertad y que luego cuando sea condenado no tenga beneficio de casa por cárcel”, dijo inicialmente Pumarejo Heins.