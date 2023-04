Este es el estado de salud de la Gobernadora del Atlántico

Agregó que en estos momentos “nuestra Gobernadora se encuentra hospitalizada en piso, recuperándose de este procedimiento y no ha tenido hasta el momento ningún tipo de complicaciones”.

La funcionaria describió a Noguera De La Espriella como una persona increíble. "Yo a veces la veo y parece un personaje sobrenatural, incansable. No hay dolor que la venza. La evolución de todo lo que ha padecido, por el tema de sus huesos, sus fracturas, ha sido siempre una mujer resiliente. No se ha dejado vencer y estoy segura que esta vez no será diferente".

Sobre su recuperación, Solano Sánchez manifestó que “la veremos muy pronto, otra vez, trabajando con la gente, con las comunidades. No hay nada que venza a la gobernadora por esa fortaleza inmensa. Creo que ese ha sido el gran ejemplo que nos ha dado a todo su equipo y a todo el Atlántico. Una mujer que no se cansa nunca de trabajar por los demás y eso es admirable”.

Terminó diciendo que Elsa Noguera estará incapacitada los próximos días y retomará sus labores una vez tenga el alta médica.