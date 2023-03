“Estamos listos para los Panamericanos, pero necesitamos apoyo nacional”: Pumarejo

De acuerdo con el alcalde de los barranquilleros, desde la Administración distrital se está trabajando de manera conjunta con la Gobernación del Atlántico, el Comité Olímpico Colombiano (COC) y Panam Sports, por lo que “estamos esperando en la mesa a la ministra y al Gobierno nacional, y con las manifestaciones que hemos tenido en las últimas semanas por parte de Presidencia, sabemos que la ministra llegará y trabajaremos de la mano y sacaremos esto adelante”.

Dijo que, como punto de partida del trabajo mancomunado entre el Gobierno local y nacional, en el marco de los Juegos Panamericanos, la próxima semana se llevará a cabo una mesa de trabajo en la ciudad de Bogotá. Le puede gustar: Designan a cartagenero como gerente de los Panamericanos 2027

Enfatizó en que Barranquilla “remó sola para ganar los Juegos Panamericanos y tuvo inicialmente el apoyo del Gobierno, pero no se pudo concluir en el Conpes y en algunos artículos de ley que hacen falta para que el Gobierno se sume de lleno a los Panamericanos”.

“Es cierto que durante los últimos siete meses con el Ministerio del Deporte anterior tuvimos muy poca comunicación y muy poca participación en donde, en ese tiempo, el Ministerio no participó y no confirmó la mesa directiva de los Juegos Panamericanos y, al mismo tiempo, no nos acompañó en la confirmación, participación y financiación de los Juegos”, comentó.