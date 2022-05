“El Caribe colombiano está haciendo un esfuerzo que Colombia no comprende. Nosotros pagamos hoy la tarifa más costosa de energía eléctrica del país. ¿Y por qué la estamos pagando? Porque durante más de dos décadas el Estado no proveyó que los operadores de distribución y comercialización no estaban haciendo las inversiones que tenían que hacer de acuerdo a sus recaudos y de acuerdo a los envíos que se le hacían, por ejemplo, para la normalización de barrios”, sostuvo.

Seguidamente manifestó que “como no hicieron esas tareas, y no se les vigiló que las estuvieran haciendo, hoy nosotros estamos pagando el servicio de hoy y el servicio que ya pagamos hace muchos años. Estamos haciendo un esfuerzo que no deberíamos hacer. Y es por eso, que, además, de semejante esfuerzo, es que tan siquiera los mantenimientos se hagan de una manera programada, pero eficiente, que no haya retrocesos y que no tengamos que volver a estos temas”.



“Entendemos que Air-e está haciendo un gran esfuerzo, pero no nos puede someter a días como estos. Esto no puede volver a suceder”, reiteró.



Pero indicó que “no podemos caer en la retórica fácil de culpar a la empresa (Air-e), porque la empresa está recibiendo un problema y en ese problema la CREG le dijo que las pérdidas del pasado y la falta de inversión del pasado se las tenía que cobrar a los mismos usuarios. No le dijo al Gobierno que lo que tenía que hacer, les dijo a los usuarios que lo tenían que hacer. Y al mismo tiempo recibió una casa que está en ruinas. Ellos están arreglando la casa, están invirtiendo en las inversiones que no hizo Electricaribe y eso hay que reconocerlo, pero mientras tanto los perjudicados somos los barranquilleros, los ciudadanos del Caribe”.



“Air-e tiene que seguir haciendo las tareas, pero le estamos pidiendo que las haga mejor. Esto que pasó se ha podido prever, pero al mismo tiempo le estamos diciendo a los colombianos, a nuestra bancada regional legislativa que tienen que incluir en el próximo paquete legislativo un proyecto para que al menos 7 u 8 billones de pesos para los próximos diez años sean invertidos en la infraestructura energética del Caribe y que no tengamos los barranquilleros y los caribeños volverlo a pagar cuando ya lo pagamos en el pasado. Los platos rotos no los deberíamos pagar nosotros dos veces”, argumentó.



Terminó diciendo que “con el Gobierno nacional, con el gobierno entrante, con el que sea, tenemos recordarles que se tiene que ser solidarios con el Caribe colombiano. No puede ser que en la región donde más se necesita el consumo de energía se paguen las tarifas más altas. No puede ser que una familia estrato 1 y 2 en el Caribe colombiano tenga que pagar unas tarifas que terminan en una factura mensual de 180.000 hasta 300.000 pesos por hogar. No tienen cómo pagarlo. Y luego nos dicen que somos mala paga. No somos mala paga, simplemente no podemos hacer milagros. Necesitamos un cobro justo y eficiente, necesitamos un servicio justo y eficiente y ahí tiene que entender el pueblo colombiano que tiene una deuda pendiente con. El Caribe colombiano y que esa deuda la tenemos que pagar entre todos”.