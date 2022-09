$!Entre la vida y la muerte se encuentra Luis Quiñones, boxeador colombiano

“Hasta minutos antes de derrumbarse, la pelea estaba empatada. Es un tipo muy aguerrido y ante Muñoz estaba dando la talla. Estaba invicto en diez peleas, pero se desplomó y perdió por nocaut”, narró Miguel 'Ñato' Guzmán, su entrenador y quien lo asistía en la esquina esa noche.

Dijo que su pupilo en ningún momento dio muestras de cansancio. “En el sexto me preguntó qué cómo íbamos, le dije que íbamos bien, pero que se cuidara el jab que le estaba entrando. Me dijo que sí y siguió peleando”.

Guzmán manifestó que no es cierto que lo haya derribado una mano, que eso no fue así. “En ese asalto a él los tres últimos golpes no le dieron, no le pegaron. Se derrumbó y ya. Me acerco y digo ‘Pantalla’ cómo estás me dice que bien. Procedo a quitarle los guantes y noto que tiene los dedos engarrotados y le digo al médico de la pelea que suba rápido al ring. Y lo atiende. Dice que le demos hidratantes y después de tomarlo se mejora un poco”.

El entrenador en medio de la angustia que se vivía en el ring habla para que a Luis Andrés se lo lleven rápido para la clínica. Lo llevaban a la General del Norte, que está a una cuadra del Elías Chegwin. Su estado de salud no era el mejor y estando allí le detectaron que tiene un coágulo en cerebro y que tienen que operarlo. Lo hacen y lo inducen a un coma. Las próximas horas serán claves para su recuperación.

“Pronóstico muy reservado para la vida y la función con alta morbimortalidad, lo cual se ha informado ampliamente a sus familiares”, dice apartes del comunicado emitido este lunes por la Clínica General del Norte.