En libertad los 4 detenidos tras tiroteo en fiesta de Puerto Colombia

A raíz de este tema de intolerancia, manifestó, al parecer por el irrespeto a una de las damas que se encontraban allí, “se generó esta acción violenta, con estos resultados lamentables de la muerte de dos personas y otras que quedaron heridas, que fueron atendidas rápidamente y que no representan gravedad”.

Sostuvo que lo grave de la situación es que se están movilizándose en la zona vehículos de alta gama, blindados, con gente armada, “que no sabemos de quiénes se trata y queremos precisamente, con un Consejo de Seguridad, tomar medidas para evitar que estos hechos se presenten. Puedo ser una tragedia peor”.

En este hecho en particular, se condujeron ante las autoridades competentes, inicialmente dos personas, que huían del sitio y fueron interceptadas por unidades de la Policía en la zona. “Esas personas portaban dos armas de fuego, fueron presentadas ante la autoridad competente por el delito de porte ilegal, pero una vez allí en la Fiscalía, presentaron los documentos. Una de las armas estaba percutida, ambas quedaron incautadas y dejadas a disposición de la autoridad competente y vinculadas a este proceso”.

Añadió que otros dos hombres, que habían sido señalados de haber participado directamente en el homicidio de las dos personas, fueron detenidas, pero en el momento en que estaban conducidas y en atención a la detención preventiva, ya que no habría flagrancia. Dijo que estaban retenidas, “pero no hay señalamientos directos contra ellas y seguramente las autoridades no tendrán argumentos para continuar con su retención”.