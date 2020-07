En el Atlántico se ha atendido 30.642 llamadas para manejo de la COVID-19

Antes de finalizar la llamada, la persona tiene la opción de contestar una encuesta para evaluar el servicio ofrecido. Según el reporte, el 88,75 por ciento de la comunidad manifiesta que el Centro de Telesalud respondió a todas sus inquietudes, el 11,2 por ciento no llenan la encuesta. El 85,61 por ciento de las personas indicó sentirse satisfechas con la atención recibida, el 14.3 por ciento optó por no responder el sondeo y el 84,29 por ciento de las personas que llamaron expresaron que la información fue clara y cordial, el 15,7 por ciento no respondió.