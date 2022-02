En el conteo no se incluye el Distrito de Barranquilla, que tiene su propio esquema de salud y sus dependencias político-administrativas.

“Con la adaptación de nuestra infraestructura y de nuestros equipos médicos, logramos llegar a todos los rincones del departamento con vacunas seguras y aplicadas en un proceso de total transparencia, respetando los grupos priorizados y buscando casa a casa a la población más vulnerable”, explicó Noguera.

Sostuvo que en este año de vacunación ya son cerca de 1 millón 900 mil dosis aplicadas en todos los municipios del Atlántico, a excepción de Barranquilla, y se continúa el proceso de refuerzo para la población mayor de 18 años después de cuatro meses de tener el esquema completo.

“En el Atlántico ya son más de 963.000 primeras dosis que hemos aplicado, con un porcentaje superior al 65 por ciento; con segundas dosis, ya avanzamos con más de 794 mil biológicos aplicados, con un 54 por ciento. Y seguimos trabajando con los refuerzos de la vacunación, de los cuales ya llevamos 140 mil dosis aplicadas”, añadió.

Indicar que en el Distrito de Barranquilla más de dos millones de personas, por lo menos se han aplicado una dosis del biológico y más de un millón de personas tienen el esquema completo.

Con relación a los menores de 3 a 11 años, dijo que se adelanta un proceso en los colegios para que sean vacunados con la primera o segunda dosis de la vacuna.

“En los menores de 3 a 11 años, ya más del 55 por ciento ha iniciado su esquema de vacunación, lo que significa que seguimos aumentando en ese proceso en los niños en medio de este retorno a los colegios", señaló.

Finalmente, desde la Secretaría de Salud departamental insisten en el llamado a la vacunación contra el COVID-19.

"El llamado reiterativo es que todas las personas que no se han vacunado, no dejen hacerlo. La vacuna es segura, evita complicaciones y salva vidas. Si ya cumpliste los cuatro meses de haber recibido tu esquema completo, no esperes más para aplicarte el refuerzo", dijo la secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano.

La secretaria agregó que “la idea es lograr que el resto de la población complete sus refuerzos, mantener las medidas de bioseguridad y distanciamiento hasta que el comportamiento epidemiológico de la enfermedad lo permita”.