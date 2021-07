El secretario Distrital de Salud, Humberto Mendoza Charris, dijo este jueves que se está a la espera de la orden del gobierno Nacional para empezar aplicar las vacunas anti COVID-19 a la población venezolana y no venezolana, que está de manera irregular viviendo en Barranquilla.

“Vamos a esperar en las próximas entregas de primeras dosis, para hacer jornadas para migrantes venezolanos y no venezolanos. Los venezolanos que, por alguna condición, en este momento, no ostentan la condición de regulares, que no están autorizados por Migración Colombia en permanencia, el estatuto de Migración, que en este momento está a punto de empezar a implementarse, tenemos la opción de que el 1 de agosto podamos iniciar la vacunación a esos migrantes no regulares”, dijo inicialmente Mendoza Charris.

“A penas logremos definir los días en los que vamos a realizar estas jornadas de vacunación a esta población, se lo estaremos informando a través de los medios de comunicación”, aseguró.

“Seguramente la próxima entrega de primeras dosis pudiéramos empezar con migrantes regularizados en el país”, dijo.

Seguidamente anotó que “a los venezolanos y demás migrantes que se encuentren en condición regular, es decir, que tienen pasaporte, cédula de extranjería, permiso especial de permanencia o salvoconducto no tienen ningún problema para acceder a la vacuna anti COVID-19”.

Aclaró que en estos momentos los venezolanos o migrantes de otras naciones, que no están regularizados en Colombia no están recibiendo el tratamiento de vacunas contra el nuevo coronavirus.

“Lo que está haciendo Migración Colombia con el estatuto que autorizó el presidente Iván Duque recientemente, va a buscar que estos no regularizados, nuevamente recuran al ministerio, se registren, identifiquen dónde están ubicados, y de esa manera podamos, por lo menos en mi sector, asegurarlos en una EPS y por su puesto, entregarles todos estos beneficios de vacunación”, afirmó Mendoza Charris.

Apuntó que “ellos deben estar atentos para cuando Migración Colombia inicie el nuevo procedimiento para los que aún están como no regulares, para que regularicen su permanencia y puedan beneficiarse también como lo que empezamos en febrero, con el régimen subsidiado y ahora con la vacunación”.

“La logística que vamos a utilizar, una vez lleguen las primeras dosis, para la población migrante regular, es estableceremos dos o tres puntos en la ciudad. Porque allí tenemos que hacer, más que controles, unos registros, para esta población. Esas dosis llegarían dentro de dos semanas y son biológicas de la farmacéutica Moderna”, terminó diciendo.