"Estamos haciendo un gran esfuerzo, para poder sanear las finanzas de los hospitales. Sabíamos que, si no le pagábamos a los trabajadores de la salud, bien sea que estuvieran trabajando de planta o estuvieran contratados a través de órdenes de prestación de servicios o por cooperativas, era imposible soñar con un nuevo modelo de salud”, recalcó la mandataria.

La secretaria agregó que con el nuevo modelo de salud se fortalecerá el sistema de referencia y contrarreferencia en el Atlántico, lo que quiere decir que no habrá intermediaciones para el traslado de pacientes de una institución a otra.

"Desde el 11 de noviembre, lo que hicimos fue trasladar a los trabajadores a la ESE Universitaria, garantizando todos sus derechos adquiridos sin ningún tipo de interrupción. Y en este momento ya estamos en el proceso de legalización de esas personas que venían contratadas por cooperativas, porque las cooperativas no siguen en este modelo, sino que se hará a través de una vinculación directa con la ESE", explicó Alma Solano.

“El gran compromiso lo hemos cumplido, no hemos cerrado las instituciones ni un solo día. La continuidad de la prestación de los servicios se ha garantizado y seguiremos a partir de aquí día a día, en infraestructura, en servicios, en profesionales de la salud, para que cada una de estas sedes que tiene la ese Universitaria del Atlántico cumpla con las expectativas de los atlanticenses”, agregó la funcionaria.

"Antes para poder trasladar a algún paciente entre nuestros hospitales necesitábamos mediación de una autorización de las EPS. Pero, a partir de este momento nuestros pacientes que lleguen a cualquier sede y requieran de otro servicio no necesitarán de esa autorización, si no que se trasladarán como si hiciéramos un traslado de cama; eso garantiza rapidez, oportunidad y que no tengamos retraso en la atención de nuestros pacientes”, puntualizó.

La sede de Alta Complejidad, antiguo Cari, ofrecerá los servicios de tercer nivel y un componente materno infantil. La sede de Salud Mental seguirá brindando los servicios como hasta ahora lo viene haciendo.

La sede pediátrica, anteriormente llamado hospital Niño Jesús, será convertido en un centro especializado en atención pediátrica y salud mental para niños y adolescentes.

La sede Hospital de Sabanalarga ofrecerá directamente los servicios, de laboratorio y rayos X, entre otros. La sede de Soledad ofrecerá servicios de mediana complejidad; y en este municipio se construye un nuevo hospital departamental a través del plan 'Salud para la Gente'.

De acuerdo con la Gobernadora del Atlántico, en las cinco sedes se garantizará la totalidad de los servicios que requieran los atlanticenses.