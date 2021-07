Pese a que la Secretaría Distrital de Educación ha manifestado que los colegios y escuelas oficiales de Barranquilla están listos para iniciar las clases presenciales a partir de este 21 de julio, el presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla, Adeba, José Ignacio Mejía ha manifestado que las instituciones educativas no cuentan con el servicio de internet eficiente para dictar las clases para los alumnos que no quieren la presencialidad.

“Somos los maestros los que hemos asumido una carga económica pagando el internet de nuestras casas para poder conectarnos con los niños. Pero desde la semana pasada, las cuatro agremiaciones sindicales Adea, DEA, la asociación de rectores y Adeba, le solicitaron una audiencia a la secretaria de Distrital de Educación para que miráramos de qué forma se iba a hacer este posible retorno, pero hasta el momento la doctora Bibiana Rincón, no sabemos si tiene la agenda muy ocupada, no nos ha atendido y no permitió ese diálogo”, aseguró Mejía.

Anotó que "debe ser la administración Distrital la que asuma la responsabilidad y dejar la carga a los consejos directivos de las instituciones educativas. La Administración debe presentar algunas propuestas, porque la gran mayoría de escuelas, si no es así que me desmienta la secretaria de Educación, no tienen el servicio de internet en todo el plantel educativo. Las escuelas tienen el servicio de internet en la sala de informática y en la parte administrativa”.

“En un aula, respetando la resolución 777, que es violatoria a la Organización Mundial de la Salud, porque la OMS establece que es metro y medio, sin embargo, la resolución 777 la reduce a un metro, y ninguna, lo puedo asegurar, institución de Barranquilla tiene para atender el aforo del cien por ciento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con ese estudiante que queda sobrando o con los que los padres decidieron no mandarlo a clases? Están llamando a la presencialidad, pero tenemos que buscar una solución, porque por lo que vemos es que se pretende es tener una sobrecarga al maestro. Quien mientras va y cumple un horario luego tendrá que irse para su casa a seguir pagando el internet de su residencia para conectarse con el resto de estudiantes”, anotó.

Manifestó que desde el mes de febrero le presentaron un derecho de petición a la secretaria Distrital de Educación para hablar de ese posible retorno seguro a clases, “porque nosotros los profesores sí queremos regresar a las aulas de clases. Los maestros hemos querido desde hace rato dejar de utilizar nuestras viviendas como salones de clases”.

Terminó diciendo que “tenemos que buscarle una solución a esto doctora Bibiana Rincón. Por eso las cuatro organizaciones le pedimos que nos reuniéramos y le buscáramos una respuesta a esta situación”.

La secretaria Distrital de Educación, Bibiana Rincón, reconoció que todavía quedan algunas cosas pendientes. “Creo que es el momento de regresar. Hemos contado a Barranquilla lo que venimos haciendo, cómo nos venimos preparando. El COVID-19 nos da de nuevo un chance para regresar a la escuela, no podemos retrasarla más. Hay cosas por mejorar, por seguir trabajando. ¿Tenemos la absoluta certeza? No. No la tenemos, pero hoy sabemos mucho más del comportamiento del virus, sabemos cómo protegernos, como autocuidarnos y creo que la escuela es el espacio más controlado, es un entorno de riesgo controlado, donde ya hemos comprobado que no es donde ocurren la mayoría de los contagios”.

Sobre los padres que no quieren mandar a sus hijos al colegio, la secretaria de educación dijo que “el padre de familia sigue teniendo la libertad de decidir si quiere que su hijo regrese a clases o no. El llamado es a la presencialidad, eso es lo que queremos, que la mayoría de los niños estén en presencialidad. Cada escuela, más concretamente los rectores con su gobierno escolar, debe presentar el plan de cómo va a prestar el servicio. Puedo decir que muchos profesores quieren volver a las aulas y cada escuela va encontrar el camino para atender a todos sus niños, estén en la presencialidad o no”.

En cuanto a cómo van a hacer los profesores para atender a una parte del curso en la presencialidad y a otros en la virtualidad. “El llamado es recibir a los niños que así lo deseen y el maestro finalmente va a convertirse en un tutor. Todos los días no van ir todos los estudiantes, eso también es una realidad. La circular 004 es clara. Los estudiantes deben estar a un metro de distancia y tenemos aulas donde no van a caber todos. Cada colegio tendrá su plan para poder atender a todos los niños”.

“El llamado es que en esta semana se empiece con los estudiantes que quieren acudir a las escuelas y colegios y creo que poco a poco lo van ir haciendo. Los que no quieren ir, deberán ir al colegio a recoger los talleres y buscar la manera de participar en las clases”, terminó diciendo Bibiana Rincón.