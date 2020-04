“El éxito de la próxima etapa depende de nosotros”

TASA DE CONTAGIO

El mandatario de los barranquilleros añadió que retomar las actividades laborales en las calles “depende de todos nosotros. Si todos ponemos de nuestra parte, vamos a poder lograr salir más rápido, evitar que muera más gente. Esta es una pandemia en la cual hay una tasa de mortalidad. Lo que debemos es tratar de reducirla al menor número posible. Lo único que nos queda es controlar la exposición al contagio y hacerlo paulatinamente. En esta próxima etapa, cuando salgamos a la calle, tendremos que cuidarnos, tendremos que lavarnos las manos, entender cómo existe el contagio y tratar de disminuirlo”.

Agregó que “tendremos que entender que el número de casos va a ir incrementándose. No es malo que en los próximos meses suba el número de contagiados. Que ese crecimiento no sea exponencial, sino lineal. Eso nos da oportunidad de crear inmunidad, que las personas que presenten síntomas, encuentre su cama, su médico, su cama de urgencia, si es necesario. En este momento de mitigación lo que viene es que empezaremos a hablar de tasa de contagio, es decir, a qué velocidad nos estamos contagiando, de tasa de mortalidad, de tasa de hospitalización y, por último, vamos a hablar de ocupación hospitalaria, es decir, cuántas camas tenemos disponibles”.

BARRANQUILLA HA CUMPLIDO EL AISLAMIENTO

Por su parte, el secretario de Salud, Humberto Mendoza, confirmó que hasta el momento en Barranquilla hay 87 casos positivos de coronavirus, tal como lo muestra el video de la infografía que se anexa.

“Queremos agradecer a los pacientes positivos y a sus familias que han hecho un claro y ejemplar esfuerzo en la pandemia. Las líneas de contacto oportunamente informados por los pacientes positivos y las líneas de contacto estrecho han salido, en su gran mayoría, negativos frente a los bloqueos o búsquedas activas”, expresó Mendoza.

Añadió que “el comportamiento en la cuarentena en Barranquilla ha tenido unos resultados que nos permiten agradecerle a todos los que han confiado en nosotros y han cumplido el aislamiento. Se destaca en el resultado que la ciudad ha cumplido con el aislamiento”.

El alcalde Pumarejo también resaltó que en Barranquilla se están haciendo más pruebas de COVID-19 que el promedio del Gobierno Nacional. “Hemos hecho el 6% del total de pruebas. Es decir, tenemos más pruebas que el Gobierno Nacional. Estamos haciendo más pruebas y estamos obteniendo menos resultados positivos que el promedio en Colombia”.

ACATAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN

El alcalde envió un mensaje a los barranquilleros para que no bajen la guardia y sigan acatando las recomendaciones de protección. “Qué bueno sería no tener que mandar a todos los ciudadanos a casa. No tener que tener un policía imponiendo comparendos. Qué mensaje mandaríamos a Colombia si cada uno de nosotros se empodera y hace todo para trabajar y no contagiarse, qué bonito que ahora que las industrias empiecen a andar, la gente diga que puede tener cuidado para que otras personas también puedan trabajar. Así podremos abrir otros sectores. Pero siempre y cuando la tasa de contagio se mantenga baja”.

El secretario de Planeación, Juan Manuel Alvarado, explicó que la Alcaldía de Barranquilla tiene frentes de atención por el coronavirus. Se destaca la atención en salud, orden público y vigilancia, autocuidado del ciudadano, transporte público, entrega de auxilios alimentarios y el esfuerzo económico.

“Toda la Alcaldía de Barranquilla está pensando en cómo va a ser la recuperación de la economía, cómo se va a evitar que el impacto de la pandemia no sea tan grave”, sostuvo Alvarado.

Por su parte, el alcalde resaltó que “nos estamos preparando para lo que viene, lentamente haremos menos restrictivas las medidas, buscando volver a la vida laboral con un llamado muy importante: eso no significa que se acabaron las medidas de distanciamiento y de emergencia sanitaria. Es decir, las fiestas, las reuniones la aglomeración no se pueden. Sí podremos salir a hacer ejercicio, pero bajo unos lineamientos, podremos ir solos y con las medidas de protección necesarias y cerca del hogar. No queremos agregar desplazamientos innecesarios”.

El reto está en planificar la exposición controlada del virus, por lo que el mandatario distrital insistió en acatar las medidas de cuidado al salir de casa. Usar el tapabocas, lavarse las manos constantemente y salir solo si es necesario bajo el cumplimiento del pico y cédula que se mantiene en la ciudad.