Pese a las campañas y advertencias de las autoridades civiles y de Policía, durante la ‘Noche de Velitas’ y al corte de las 8:00 de la mañana de este 8 de diciembre, en el departamento del Atlántico se registraron seis casos de personas lesionadas con pólvora, informó la Secretaría Departamental de Salud.

Según la entidad, se trata de cinco adultos y un menor de edad. Los hechos ocurrieron en los municipios de Baranoa (2), Polonuevo (1), Malambo (1), Santo Tomás (1) y Soledad (1).

La secretaria de Salud departamental, Alma Solano Sánchez, indicó que la Gobernación del Atlántico está trabajando articuladamente con las alcaldías municipales para evitar la comercialización y uso de la pólvora, sin embargo, considera que falta concientización por parte de los padres de familia frente al peligro que representan los artefactos explosivos.

“Atlántico amaneció con el reporte de seis personas lesionadas con pólvora durante la celebración de Velitas, entre ellos un menor de edad en el municipio de Malambo. Lamentamos esta situación y esperamos que para lo que queda del mes de diciembre no se registren nuevos casos. Seguimos insistiendo que no hay pólvora inofensiva, que toda pólvora representa peligro y por eso no se la podemos dar a los niños a manipular. También vigilar que no la tomen del piso, para evitar intoxicaciones", recalcó Solano Sánchez.

La secretaría de Salud del Atlántico pide a las alcaldías municipales intensificar los operativos para evitar la comercialización de pólvora y el licor adulterado. Además, recomienda a la ciudadanía no comprar pólvora y adquirir el licor en sitios reconocidos y de confianza y, que éste cuente con las respectivas estampillas.

Hasta el momento en el mes de diciembre, en el departamento del Atlántico se registraron ocho casos de personas lesionadas con pólvora, entre ellas dos menores de edad. Los primeros dos casos corresponden al municipio de Suan.