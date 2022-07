Dramático relato de tendero que está siendo extorsionado

Dijo que a raíz de todo esto “mis hijos no pueden ir al colegio; mi esposa no puede salir. La vida se nos ha hecho difícil. Imagínense que tengo una tienda bastante central y no puedo salir a la terraza por medidas de seguridad. Tengo a dos muchachas del Gaula vigilando en las afueras y me toca estar un día acá, otro día por allá, otro día por donde viven mis familiares”.

“Les cuento que esto es muy difícil, llevo una vida impresionante. Tan difícil es la cosa, que uno miembro del Gaula me dijo: ‘paisano es mejor que busque otro ambiente’. Desde hace unos dos meses estoy viviendo un calvario. Es algo impresionante. Porque, ¿para dónde me voy?”, se preguntó.

Apuntó que: “el teniente Ulloa, del Gaula, me dice que me tranquilice, que no me desespere, que no salga de la caja registradora, que me quede adentro, que no salga a la terraza. Las verduras y víveres que exhibo en la terraza no los puedo supervisar. Me dice que me quede adentro, por mi seguridad. He bajado seis kilos en los dos últimos dos meses, la verdad que es una vida terrible la que vivo. La verdad es que no sé qué hacer”.

Sobre si piensa o no irse manifestó: “uno quisiera irse, pero qué puedo hacer. Así como está esta vaina ¿quién le compra a uno? Ojalá yo pudiera irme para mi tierra, pero en ese negocio tengo todo invertido, todo el fruto de mi trabajo está aquí”.

“Aquí llegaron unas personas y me dijeron que les dejara la tienda, pero sin entregarme efectivo, por el problema que tengo. Pero la verdad es que yo sí la puedo arrendar, porque yo tengo la esperanza de que esto va a cambiar. Yo no creo que estas extorsiones duren toda la vida. Yo la arriendo porque no tengo plata para irme para otro lado. Eso no es de ahora. En el 2014 viví algo similar y fue algo que ya lo viví y ahora me está pasando lo mismo”, terminó diciendo.

El brigadier general Luis Carlos Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, sobre este caso dijo que lamentaba lo que estaba pasando al ciudadano santandereano en el municipio de Malambo.

“Sé que él está siendo acompañado por el Gaula del Ejército. Aquí nadie se va a ir del territorio. Hubo un momento que los comerciantes quisieron bajar las esteras y les dijimos que no. Aquí vamos es a subir las esteras. Porque ellos tienen a toda la institucionalidad a su favor y le decimos a él que siga acá. Lo vamos a seguir acompañando, vamos a fortalecer la capacidad con el Ejército. Y personalmente me voy a poner en contacto para indicarle que va tener nuestro apoyo y que nadie se tiene que ir del territorio”, apuntó Hernández Aldana.

Lo cierto es que casos como el este señor se viven en los barrios de Barranquilla y en el resto de municipios del Atlántico; algunos denuncian otros prefieren pagar evitar represalias y los que lo hacen deben someterse a vivir una vida intranquila o estar escoltados por agentes del Estado, y otros han muerto por negarse a pagar extorsiones