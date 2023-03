Dos cartageneros representan a Colombia en Parada Mundial de Kitesurf

Sobre su participación, dijo que “todavía no podemos decir un pronóstico porque acabo de salir de una lesión. Lo seguro es que vamos a competir, pero no podemos prometer nada, pero deben estar seguros de que vamos a dar lo mejor”.

“Estoy feliz de estar acá en Salinas del Rey. Soy una de las primeras personas que vino a hacer kitesurf en estas playas, desde hace unos 8 años atrás. he visto que ha crecido mucho; el lugar está mucho más limpio. Me gusta la manera como van progresando y esperamos que haya buenas competencias esta semana”, manifestó John Anderson Pérez.

Practica el kitesurf desde hace unos 6 años, pero el kite desde hace unos 11 años. “Normalmente vivo en Europa, he sido campeón en Dubái en el año 2021. Me mantengo viajando alrededor del mundo”.

Armando Sierra, hace 20 años se inició en este deporte, consiguiendo muchos triunfos a nivel local e internacional. Pero también ha sido referente para muchos jóvenes que hoy están practicando esta disciplina y de los que ha sido su instructor y maestro.

Estaba retirado, porque los años no pasan en vano. “Pero mis pupilos me han invitado para que compita. Estamos acá en estas playas, que han mejorado mucho. Venimos a competir y darlo todo para sacar en alto la cara de Colombia. Ellos me ayudaron a conseguir el cupo para estar acá. El evento ha sido muy amable al facilitarme todo el proceso y estamos acá”.

En cuanto a promesas de triunfos dijo: “a esta edad yo soy una persona muy objetiva y prometer una victoria, sería, como se dice de manera coloquial, un pajazo mental. Porque con el nivel que tienen estos muchachos, que llevan todo el tour, es difícil. Para estar a ese nivel hay que estar el tour todo el año. Yo con que llegue a pasar cuatro rondas me doy por bien servido. Estar cinco años por fuera, venir a competir con ellos, me siento satisfecho con no quedar de último”.

John Anderson Pérez y Armando Sierra, estarán representando a Colombia junto a: Frank Charris, Duván Macías, Juan Rodríguez, Valentín Rodríguez y Nelson Gómez.