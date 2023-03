Dos brasileños son los campeones de la parada Mundial de Kitesurf

“Estoy feliz con mi título, este lugar me trae grandes recuerdos, es un sitio muy especial para mí. Nunca dudé de mi preparación, aunque fue cerrada la final, siempre confié en la victoria", manifestó Sol.

“Muy agradecido con el aliento de este maravilloso público, me sentía como en Brasil. Muchas gracias a todos, me gustaría venir a Salinas, pero a pasear y retribuir tanto cariño que me han brindado”, expresó emocionado Carlos Mario.

Este domingo se llevará a cabo la ceremonia oficial de la premiación, a las 4:30 de la tarde. Antes del evento, los aficionados podrán disfrutar de un show de exhibición de 'Big Air', donde participarán todos los riders.