Doble crimen en Puerto Colombia: asesinados dos extranjeros

La ola criminal no cesa en el área metropolitana de Barranquilla y así lo ratifica el asesinato de una mujer y un hombre de nacionalidad extranjera cuando departía en una cabaña del balneario de Pradomar, jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

Las informaciones indican que el hombre y la mujer estaban departiendo con otros amigos en el lugar donde ocurrieron los hechos. Los otros se levantaron y en el sitio se quedaron sentados la mujer y el hombre. Esto fue aprovechado por dos sujetos que llegaron en moto y les dispararon en repetidas ocasiones.

La mujer quedó muerta en el lugar, mientras que el hombre quedó con signos vitales, fue llevado al hospital local, pero murió cuando recibía atención por parte de los médicos de turno.

Lea aquí: Balance de seguridad: bajan homicidios, suben extorsiones y hurtos

En un video que circula en redes sociales, se ve a la mujer tendida en el suelo sin signos vitales. Se escucha cuando otro hombre le recrimina al herido que le había matado a su mujer. “Si no me levanto también me matan a mí”, se escucha decir.

En el audio del video también se escucha cuando otro hombre dice: “si no nos levantamos también nos joden”.

Todo parece indicar que el hombre asesinado tenía antecedentes judiciales. Estaba privado de la libertad por porte ilegal de arma de fuego. Se escuchó cuando alguien dijo: “él tenía permiso de 72 horas”.

Le puede interesar: Lanzan tabla de pagos de recompensas por delincuentes en el Atlántico

Las autoridades no se pronuncian sobre este hecho ocurrido la noche del viernes 3 de marzo en el municipio de Puerto Colombia.