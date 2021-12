Una verdadera fiesta del fútbol se vivió en la cancha Eduardo Santos del corregimiento La Playa con el lanzamiento de ‘Soy El 10’, la estrategia del proyecto comunitario de la Secretaría de Recreación y Deportes que busca llevar un cambio social a través del deporte, en este caso el fútbol, con entrenamientos para niños entre los 6 y los 15 años, llegando a 12 canchas de diferentes barrios de la ciudad.

El alcalde Jaime Pumarejo Heins y el secretario de Recreación y Deportes, Gabriel Bedurgo Peña, estuvieron acompañados de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama durante la presentación de esta nueva iniciativa de la Administración distrital.

Al lanzamiento también asistieron otras glorias del balompié nacional como Víctor Pacheco, Abel Aguilar, Jorge Bolaño, Emerson Acuña, Luis Narváez, Wilson Pérez, Góber Briasco, Orlando Ballesteros, Calixto Chiquillo, Édgar Zapata, César Poveda, William Fiorillo, Ariel Valenciano y Leonardo Rojano.

De acuerdo con el alcalde Jaime Pumarejo, esta estrategia tiene dos cometidos: primero acompañar a las grandes glorias del fútbol para que hagan el tránsito a la profesionalización de sus vidas y el segundo propósito es llegar a todos los barrios de Barranquilla para animar a los jóvenes a tener valores, a aprender a usar el deporte como un motor de desarrollo, de oportunidades y de vida.

“Les queremos enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes que hay que ser buenos seres humanos, a que triunfen en la vida siendo buenas personas y que entiendan que las adversidades están para sobreponerlas y para dejarlas atrás. Estamos contentos hoy de tener a estos campeones del lado de Barranquilla poniéndose la camiseta para jugar por nuestra juventud, enseñándoles valores y principios”, sostuvo Pumarejo.

Los escenarios elegidos para el desarrollo de este programa son: Unidad Deportiva Pibe Valderrama, cancha Eduardo Santos de la Urbanización La Playa, Tívoli, El Carmen, estadio Moderno, Las Palmas, La Victoria, Ernesto McCausland, Simón Bolívar, La Magdalena, Lipaya y El Pueblito.

La idea es que los chicos, además de recibir el entrenamiento físico-táctico, aprendan de la experiencia de los jugadores, conozcan el camino que les tocó vivir durante toda su trayectoria y se rescaten los valores de la humildad, disciplina, respeto, bienestar y pasión por el deporte.

“Buscamos que los niños y jóvenes de la ciudad puedan aprender de la vivencia de estos grandes deportistas, en donde podrán verse reflejados, aprender de lo bueno que han hecho e incluso de los errores cometidos que sirven como experiencia para salir adelante. Además, serán entrenados por ellos, que llegaron a lo más alto y tienen mucho para enseñarles a nuestros muchachos”, destacó el secretario Gabriel Berdudo Peña.

Por su parte, el ‘Pibe’ Valderrama expresó que tanto él como las otras glorias del fútbol llegarán a los barrios a hablar de cultura, de cómo comportarse bien dentro y fuera de las canchas.

“Tenemos un mensaje para todos los niños y niñas que participan y es que lo importante es el ser humano. Siempre estamos disponibles para ayudar y aquí estamos para aportar en los barrios”, dijo el ídolo del balompié colombiano.

Las jornadas se desarrollarán de 8:00 a 10:00 a.m. para las categorías de 6 a 8 años y de 9 a 10 años, y de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. para los de 11 a 12 años y 13 a 15 años. Se dividirá en tres etapas:

Encuentro de experiencias: en donde los jugadores contarán vivencias de su paso por el profesionalismo y todo lo que les tocó vivir a lo largo de sus carreras.

Entrenamientos de fútbol: esta será la parte práctica de la estrategia, en donde los pequeños podrán ser entrenados por estas glorias de nuestro fútbol y aprender de su gran talento.

Compromisos con el 10: al final se realizará una reflexión de la jornada para identificar y recalcar lo aprendido de la experiencia vivida.

Las jornadas de trabajo se iniciarán el próximo 9 de diciembre, intercalando durante el resto del mes en los días: 10, 13 (doble jornada), 14, 17, 20 (doble jornada), 22 (doble jornada), 27 y concluyendo el 29 de diciembre en el estadio Moderno.

Con esta estrategia se realizará una socialización en los barrios para escoger clubes de las diferentes categorías de la zona para que participen en la estrategia y así se espera beneficiar alrededor de 1500 niños de la ciudad, repartidos en un promedio de 130 por jornada.

Los entrenadores de los clubes que se unan a ‘Soy El 10’ recibirán capacitaciones gratuitas certificadas por la Secretaría de Recreación y Deportes.

Al final del lanzamiento, los jugadores disputaron un encuentro amistoso en la cancha Eduardo Santos con la comunidad de La Playa, que los recibió con una gran acogida y disfrutaron de un ambiente de recreación y mucho deporte.