Distrito escuchó a los comerciantes del Centro de Barranquilla

Por su parte, el gerente del Centro, Angelo Cianci, afirmó que “nuestro compromiso con los comerciantes del centro ha sido constante, es por esto que hemos atendido todas sus inquietudes para trabajar propuestas conjuntas que permitan que esta zona de desarrollo de la ciudad no decaiga. Venimos haciendo un acompañamiento muy cercano, con acciones pedagógicas y seguimiento del cumplimiento de las medidas para que el ejercicio de su actividad económica pueda mantenerse en medio de la pandemia”.

Igualmente, el funcionario enfatizó que la Administración Distrital quiere reactivar de manera segura el centro, para no retroceder con un aumento de nuevos contagios que obliguen a retomar medidas restrictivas y anotó que estas disposiciones aplican para todos los sectores comerciales de la ciudad.

LA PROTESTA

La protesta se hizo este martes es porque los empresarios consideran que hay un sesgo marcado en cuanto a las restricciones para los pequeños y medianos comerciantes, mientras que para las grandes superficies no, donde permiten la venta al por menor de productos esenciales y no esenciales. Porque la estigmatización que se generó con respecto al Centro, por noticias sin soportes demostrables, por parte del Distrito, ha generado un gran impacto negativo sobre este sector, que hasta la fecha no se ha recibido por parte del Distrito una rectificación en cuanto a ello.

La protesta consistió en una gran cadena humana, donde los empresarios y algunos trabajadores estuvieron vestidos de negro, sin agarrón de manos, con un distanciamiento de dos metros entre persona y persona, todos con sus respectivas mascarillas.

Desde las 9:00 de la mañana en los almacenes del centro ondeaban banderas negras, al tiempo que ubicaron en puntos estratégicos del Paseo de Bolívar y Plaza de San Nicolás, varios ataúdes. “Estos simbolismos indicarán el estado en el que se encuentra el Centro por las decisiones tomadas por las autoridades, a quienes consideran los comerciantes, han errado al ver el problema donde no ha estado”.

Otro punto por el que alzaron su protesta es porque “el Distrito dirigió un correo electrónico a varios comerciantes informando que este 21 de julio hará la revalidación de los protocolos de bioseguridad cuando ya se había hecho una validación hace varios días atrás”.

Desde la Alcaldía se anuncia que el comercio en Barranquilla se estaría reabriendo, de manera progresiva y con las medidas de bioseguridad, a partir de este 27 de julio.