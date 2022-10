Designan a cartagenero como gerente de los Panamericanos 2027

Cuando la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, lo convidó para que se sentará a su derecha, los presentes pensaron que se trataba del alcalde de Puerto Colombia, quien también estaba invitado a la reunión y no se había hecho presente, pero no era él. Era otra persona, de la que muchos de los que estábamos en el recinto no teníamos conocimiento de quién se trataba.

La ministra dio su nombre y dijo que él sería el encargado de la gerencia de los Juegos Panamericanos Barranquilla-2027. Se escuchó el murmullo en los presentes y se preguntaban unos a otros si lo conocían o no. Unos movieron la cabeza de un lado al otro y otros alzaban sus hombros para manifestar que no lo conocían.