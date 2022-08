Denuncian que estanques piscícolas en Baranoa funcionaban con luz robada

De acuerdo con los primeros estimativos, las pérdidas para la empresa por la apropiación de la energía son del orden de los 45 millones de pesos.

Como parte del proceso, se estableció que presuntamente el predio está a cargo de Rangel Gutiérrez Edemit.

Sobre el particular, el gerente de Air-e en el Atlántico, Ramiro Castilla Andrade, indicó que la finca piscícola es un usuario que no es cliente de la empresa, puesto que utiliza la energía con un fin comercial sin haber cumplido con todos los requisitos técnicos y reglamentarios para conectarse a la red y sin haber celebrado previamente el contrato de suministro de energía respectivo, lo que configura el típico caso de una "conexión directa". De esta manera, toda la energía que se consumía no era facturada por la empresa.

“Rechazamos estas acciones por constituir un delito y porque constituyen un riesgo contra la vida y la integridad personal de quien adelanta la conexión, a lo que se suma la afectación en la calidad y continuidad del servicio. Vamos a emprender las acciones legales necesarias para que la autoridad logre actuar de manera contundente”, dijo Castilla Andrade.

El delito de Defraudación de fluidos está consagrado en el artículo 256 del Código Penal y establece penas hasta por 6 años de prisión y multas hasta por 150 millones de pesos por casos como el detectado en esta finca. De la misma manera, por este tipo de conductas hay lugar a que se inicie un proceso de extinción de dominio, tal y como lo consagra la Ley 1708 de 2014.

Air-e, en un trabajo articulado con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, viene adelantando acciones contundentes por la ejecución de conductas que afecten el servicio de energía, dentro de las que se destacan una serie de allanamientos y capturas de las personas involucradas en estos delitos. De la misma manera, las autoridades vienen adoptado medidas de aseguramiento restrictivas de la libertad para quienes resulten imputados por estos delitos, previa validación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

La empresa y las autoridades agradecen la información brindada por los usuarios que responsablemente pagan el consumo del servicio de energía, las cuales han ayudado a actuar de manera contundente contra los delincuentes, que, en perjuicio del resto de usuarios, siguen intentando cometer este delito.