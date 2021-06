Un caso de falsedad en documentación médica se registró en el hospital del municipio de Polonuevo, Atlántico, donde un hombre fue contratado desde el mes de diciembre por esa institución y solo gracias a las denuncias de la comunidad se pudo comprobar que los avales que presentó como médico eran supuestamente falsos.

La concejal del municipio de Polonuevo, Karina Domenech Cervantes, dijo este lunes a Emisora Atlántico, “en el mes de abril me enteré por un correo que estaba circulando por las redes sociales en el cual se decía que el joven Yeverling Arcón Iglesias no era médico titulado. Y que había sido contratado por la ESE de Polonuevo, donde trabajaba en consulta externa y algunas veces ayudaba en urgencias. Me tomé el trabajo de llamar al gerente, hablé con él, me comentó que en el mes de abril le fue suspendido el contrato luego de la verificación de documentos”.

Anotó que el señor Arcón Iglesias empezó a trabajar en el mes de diciembre "y hasta el mes de abril fue cuando se empezó a hacer la verificación de documentos. No sé qué pasó con Recursos Humanos, que es la que se encarga de verificar la documentación del personal que se contrata. En ese momento la Universidad Simón Bolívar le había certificado que no era médico y procedió a la suspensión del contrato”.

“Yo me fui hasta la Universidad Simón Bolívar e instauré un derecho de petición como concejal del municipio, y el día jueves la universidad me responde que el estudiante Yeverling Arcón Iglesias no era egresado de esa universidad. No tiene título de médico. Según lo contestado, y confío en la buena fe de la universidad, solo hizo tres semestres de medicina. En realidad, fueron los dos primeros y el tercero, aunque lo pagó, el estudiante no asistió”, aseguró la concejal Karina Domenech Cervantes.

Indicó que en otro documento la universidad le certifica que “estudió hasta primer período del año 2014”.

La edil dijo que el joven contratado era médico en la ESE de Polonuevo “y atendía a niños y a personas hipertensas. Estaba en el programa de hipertensos. Y a veces, me comentaron, no lo puedo corroborar, que apoyaba en urgencias y hacía remisiones también”.

Terminó diciendo que al enterarse de la situación ella va hasta donde los padres del joven “y ellos ni me creen. La intención mía no es hacerle daño a nadie ni estigmatizar a una persona ni a una familia, es evitar daños irreparables, porque se trata de vidas humanas. Además, está el caso que se presentó en el departamento del Magdalena, es algo preocupante”.

A su turno, el gerente del ESE Hospital de Polonuevo, Juan Carlos Bilbao, manifestó que “nosotros confiando en la buena fe del muchacho, en que su hoja de vida que nos presentó tenía el diploma, el acta de grado, incluso, una póliza de Solidaria que lo ampara como médico. Eso nos llevó a que lo contratáramos”.

Anotó que “a comienzos de año nosotros siempre verificamos los títulos de los médicos, le hicimos la solicitud a la Universidad Simón Bolívar, nos contestó por medio de la Secretaría General y nos informó de que efectivamente el médico no había sido egresado de esa universidad. Nosotros inmediatamente hicimos una actuación administrativa con el grupo correspondiente como lo son Recursos Humanos, Control Interno, Coordinación Médica, Alta Gerencia y el Asesor, y ahí dimos por terminado de forma unilateral el contrato que venía suscribiendo el médico Yeverling Arcón Iglesias”.

Recalcó que la ESE Hospital de Polonuevo se percató de la anomalía “porque nosotros a comienzo de año hacemos verificación de los documentos de todos los médicos. Él atendía consulta externa”.

Manifestó que el padre del joven llegó hasta el hospital “y habló conmigo. Sus padres están totalmente convencidos de que su hijo es médico. Me presentaron una certificación posterior a la terminación unilateral del contrato, que está firmada por el rector de la universidad y por la secretaría general, donde le manifiestan que había un error administrativo de la universidad y que en siete días sería corregido. De todas maneras, nosotros dimos por terminado el contrato de esta persona hasta tanto ella no me aportara los documentos y la universidad no me certificara todo lo que ella me presentó para legalización del título”.

“La institución tomó todas las medidas legales para la terminación del contrato y por estar dentro del proceso legal de investigación, no podemos dar detalles sobre la actuación administrativa que se tomó desde la ESE Hospital de Polonuevo... Hace tres meses el señor Arcón Iglesias no trabaja con nosotros. Nosotros actuamos como debemos actuar dentro de la norma y la legalidad. Tenemos todo, pero no lo podemos decir porque hace parte de la reserva de un proceso”, terminó diciendo el gerente del ESE Hospital de Polonuevo, Juan Carlos Bilbao.