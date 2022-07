"Demanda que hicieron alcaldes para bajar tarifas de energía no es viable"

El gerente general de Air-e John Jairo Toro, dijo que no ve posible que prospere la demanda que han interpuesto los alcaldes de las siete principales de la Costa, en el sentido de que se baje la tarifa de energía, “porque es volver tres o cuatro años atrás la operación. Es volver a Electricaribe o a que el Gobierno nacional maneje la compañía. Esperaría que se mantenga la seguridad jurídica, porque si no se mantiene la seguridad jurídica, si se aprueba esa demanda, se acabará con lo que se hizo entre el Gobierno nacional y las empresas Afinia y Air-e”.

“En el grueso de los acuerdos para que llegaran los operadores Afinia y Air-e se aprobó en junio de 2021 un reconocimiento por el tema de distribución, que eso no ha cambiado mucho, pero lo que se hizo fue reconocer un nivel de pérdidas mayor que en el resto del país. ¿Por qué? Porque la realidad es que en el resto del país se está perdiendo entre el 14% y 15% y nosotros recibimos un mercado por encima del 32%. Ese componente fue el que tuvo la variación importante, que es el de pérdidas reconocidas, que de alguna forma es un problema colectivo y las pérdidas se pagan entre todos”, agregó.

Se preguntó: “¿Cuál es la demanda de los alcaldes? Tumbar ese reconocimiento. Pero es que ese reconocimiento fue el que le dio vía libre o viabilidad a la entrada de operación de Air-e y Afinia. Si esto se cae es volver atrás. Sí prospera esa acción legal simplemente es desmontar la seguridad jurídica que se implementó o se montó para que los inversionistas que llegaron aquí a la región, tanto para el mercado de Afinia como para el mercado de Air-e, es básicamente quitar el esquema tarifario que se había montado para poder dar viabilidad a una operación que hoy todavía tiene muchas complejidades desde el punto de vista financiero, por los problemas que tenemos en pérdidas y por recaudo”.

“En lo personal considero que esa demanda no va a prosperar y si prospera es volvernos hacia atrás. Es volver tres o cuatro años atrás la operación. Es volver a Electricaribe o a que el Gobierno nacional maneje la compañía. Yo esperaría que se mantenga la seguridad jurídica, porque si no se mantiene la seguridad jurídica, si se aprueba esa demanda, es acabar con lo que se hizo entre el Gobierno nacional y las empresas Afinia y Air-e, y es volver atrás y que el Gobierno Nacional tome la compañía y la vuelva a intervenir. Si esto ocurriera no habría viabilidad porque eso fue lo que permitió la entrada de los operadores nuevos, sin esto no hubiese entrado ningún operador. Si llega a pasar es cambiar las reglas del juego y cambiar las reglas de juego es muy jodido”.

Reiteró que “hemos venido trabajando de la mano de las alcaldías, hablando sobre el tema del fondo de estabilización para que sea una realidad, sobre el tema de aumentar el consumo de subsistencia y, obviamente, trabajar en toda la vía para que sea mejorar la eficiencia energética para que los usuarios tengan un mejor comportamiento de pago”.

Cuando se le interrogó si se sentarán a hablar con el nuevo gobierno, respondió que “siempre estaremos dispuestos a hablar con todas las autoridades. Nosotros, dentro de lo que tenemos como política, es siempre dar la cara, es trabajar de la mano de todas las autoridades y de trabajar con todos los grupos de interés para poder que esta operación que permita generar progreso y desarrollo, como hoy en día lo estamos haciendo, pero que hacia el futuro se vuelva una realidad económica en la región”.

100 obras en 21 meses de gestión

El gerente de Air-e también habló de lo que han venido haciendo en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. “Esperamos en dos semanas inaugurar el proyecto número 100 de la compañía. Para nosotros es un gran logro, llegar a este número para nosotros es simbólico y muestra nuestro compromiso porque en solo 21 meses hemos puesto en marcha una cantidad de proyectos muy importantes. La subestación Norte es la obra número 100 y le va a dar una vida grande a todo lo que es el norte de Barranquilla”.

La obra se hizo con una inversión cercana a los 25.000 millones de pesos.

“Vienen muchas obras en camino. Venimos en la ruta de la transformación del servicio de energía aquí en la Región Caribe, donde esperamos este año estar inaugurando más de 200 obras. En estos momentos tenemos en ejecución cerca de 400 obras. Esperamos poner en marcha en este segundo semestre unas 100 adicionales, por lo menos”, añadió.

Afirmó que “este es un compromiso adquirido y se está transformando la calidad del servicio en la región. Los resultados son muy positivos. Hoy tenemos avances en calidad del servicio de más del 40 por ciento y esperamos continuar esa senda de mejora, que yo estoy seguro y convencido de que todos los usuarios lo están sintiendo. Están sintiendo la mejora; hoy se siente la calidad del servicio, las mejoras y los avances que tiene hoy en día la compañía”.

En cuanto al recaudo, Toro, dijo que “vamos a avanzando. Seguimos con mejoras mes tras mes. Hay que reconocer que los usuarios vienen cumplidamente pagando. Queremos invitar al resto de usuarios que todavía no ha logrado hacer un acuerdo con la compañía, que se acerquen, que busquen la línea 115 para hacer un acuerdo de pago. Estamos buscando planes de financiación, pero necesitamos que la gente avance con su cultura de pago, con su compromiso del pago del servicio, con su compromiso con el ahorro. Es importante que en la medida que las personas paguen su factura, para poder seguir haciendo las obras para ustedes, para el servicio y para que definitivamente contemos con un servicio de calidad como lo merece la región y como hoy en día le está entregando a sus usuarios”.

Anotó que actualmente la empresa Air-e está “expidiendo un millón 300 mil facturas, aproximadamente, de las cuales, el mejor mes, que fue mayo, nos pagaron 662.000 facturas. Es decir que el número de usuarios que está pagando es el 50%. Esperamos e invitamos al otro 50% que nos acompañe con el pago, porque es importante este avance para poder seguir con esta transformación”.

Dijo que la inflación está impactando mucho en la factura. “La tarifa de energía se ve impactada por el Índice de Precio al Productor, el cual desde hace 16 meses está por encima del 30% y eso va directamente al impacto de la factura. El incremento por el tema inflacionario está por encima del 25 por ciento”.

Sobre la subnormalidad manifestó que “estamos trabajando fuertemente. Hoy contamos con recursos para poder mejorar las redes en cerca de 50.000 de las 175.000 familias que tenemos hoy en día; trabajando en muchos proyectos para poder normalizar, pero esperamos que la gente nos permita, porque muchas veces ponen dificultades para que se realicen las obras, que al final las obras van a redundar en trabajo para ellos y mejor calidad de servicio”.

Recomendó a los usuarios hacer un uso racional y medido de la energía eléctrica. “Tener unos hábitos frente al consumo, comprar electrodomésticos eficientes. En términos generales: tener una cultura de ahorro, respecto a la energía”.