Decretan toque de queda y ley seca en el Atlántico

Motivada por el creciente número de contagiados por la COVID-19, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera De La Espriella, decidió en la las últimas horas decretar el toque de queda y ley seca en 22 de los 23 municipios del departamento.

“Para evitar que siga aumentando el contagio por COVID-19 en el Atlántico, hemos decretado toque de queda, ley seca y un nuevo pico y cédula en los 22 municipios. Para que este esfuerzo valga la pena, necesitamos el compromiso de todos”, dijo inicialmente la mandatario de los atlanticenses.

Indicó que la decisión se tomó “luego de reunirme con los 22 alcaldes de los municipios del Atlántico y tomamos decisiones para frenar el número de contagios de coronavirus”.

“Lo primero que se tomó fue la decisión de tener Ley Seca hasta el 11 de mayo, lo segundo: toque de queda que funcionará de 8:00 de la noche a las 5:00 de la mañana, de lunes a viernes, y los días sábado y domingo funcionará las 24 horas”, enfatizó Noguera De La Espriella.

Sostuvo que el fin de semana deberá aprovecharse “para que se haga todo el proceso de desinfección y limpieza en todas las instituciones del sector privado y plaza pública”.

Manifestó que el pico y cédula funcionará en todo el Departamento de lunes a viernes, con dos dígitos, para hombre y mujer por cada día.

“Haremos caravanas conjuntas para vigilar que los ciudadanos se queden en casa, pero nada de estos esfuerzos de los que hagan sus alcaldes, con todo este equipo, funcionará si la gente no se autoconducta”, apuntó la Gobernadora del Atlántico.

El alcalde de Soledad, Rodolfo Ucrós, manifestó que “la Fuerza Pública realizará patrullajes permanentes, principalmente en los municipios del área metropolitana, con mucha más importancia en los municipios de Soledad y de Malambo, que desafortunadamente durante los últimos días se ha incrementado el número de positivos de manera sustancial”.

Rumenigge Monsalve, alcalde de Malambo, dijo que en su municipio el número de se ha disparado. “Desde hace quince días teníamos un paciente y hoy tenemos 23 pacientes contagiados. No vamos a permitir que personas que no generan consciencia, que no son prudentes, que no se auto cuidan, sigan contagiando a las demás comunidades”.

“Lo mejor en todos esos casos es que nos convirtamos en guardianes de nuestra propia salud y de la salud de nuestras familias”

Hay que decir que según el último reporte entregado por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el Atlántico hay 363 contagiados con la COVID-19; 168 en Barranquilla, 138 en Soledad, 25 en Malambo, 19 en Sabanagrande, y también hay o estuvieron contagiados en municipios como Puerto Colombia, Galapa, Baranoa, Manatí, Ponedera y Polonuevo.