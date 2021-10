Danilo Hernández Rodríguez fue elegido este lunes por el Consejo Superior, como el nuevo rector de la Universidad del Atlántico, cargo en el que ocupará por los próximos cuatro años.

La posesión la hizo también ante la Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera De La Espriella, quien hace parte del Consejo Directivo de la Universidad del Atlántico.

Lea aquí: Policía de civil evita atraco a un banco al norte de Barranquilla

“Un hijo de la Universidad del Atlántico es su nuevo rector. Danilo Hernández, que con su experiencia, entusiasmo y liderazgo pondrá a la universidad en los estándares que el mundo actual exige. ¡Felicitaciones!”, escribió la red social de Twitter la gobernadora.

Seguidamente anotó: “agradezco a todos los candidatos que participaron en este proceso por sus grandes ideas y propuestas, que serán claves para que la Universidad del Atlántico se consolide como una de las instituciones de educación superior más importantes del país. ¡Felicitaciones a todos!”.

“Muy feliz, muy contento de esta oportunidad que Dios me da, que me da la comunidad universitaria y que me brinda el Consejo Superior de la Universidad para ser el rector por los próximos cuatro años”, dijo durante de ser elegido Danilo Hernández Rodríguez.

Anotó que “la campaña ya terminó y empezamos un trabajo arduo por sacar a esta universidad adelante, por lograr desarrollo y progreso en ella misma”.

“Hoy soy el rector de todos, de los que votaron en blanco, de los que votaron por mí y los que votaron por los demás candidatos. Invito a un diálogo permanente por esta universidad, para que la construyamos, para que la llevemos al sitial que se merece”, dijo.

Indicó que “esta es una gran oportunidad que Dios me da por estos cuatro años y pienso aprovecharla logrando que esas expectativas que están generadas frente a esta rectoría sean cubiertas y satisfechas por el bienestar de toda la comunidad universitaria”.

“Invito a toda la sociedad, a los empresarios, a los medios de comunicación, a todos los estamentos de la sociedad barranquillera, atlanticense y del Caribe para que se sumen a este pacto por una universidad de excelencia, por una universidad que queremos llevar hacia el progreso”, terminó diciendo.

PERFIL DE DANILO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Contador Público de la Universidad del Atlántico, especialista en Gerencia Pública y Magister en Administración de Empresas de la Universidad del Norte y especialista en Estudios Pedagógicos de la Universidad de la Costa.

Experiencia profesional: Docente de educación superior en el programa de contaduría pública, desde el año 2004, en las universidades de Magdalena, TECNAR, Uniatlántico, San Martín, CUC y Universidad del Norte. El nuevo rector cuenta también con experiencia en investigación administrativa y universitaria en diferentes instituciones de educación superior de la Región Caribe.