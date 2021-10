El oficial manifestó que el cuerpo no fue removido del lugar donde fue visto para no perder pistas sobre quién o quiénes lo enterraron en ese lugar.

Anotó que una vez se haga la exhumación del cadáver, “los restos serán llevados hasta Medicina Legal para determinar el esclarecimiento y la plena identidad de esta persona”.

Sobre quien dio aviso a las autoridades del lugar donde se encontraba el cuerpo, aclaró que “la información que yo tengo es que ayer un grupo de personas, vecinos del sector, que estaban haciendo sus caminatas para encontrar a don Abimael, observaron una mochila que salía de la tierra, le consultaron al hijo del señor y les dijo que esa mochila pertenece a su padre y de inmediato ellos llamaron a la Policía”.

Cuando se le interrogó qué tiempo se tardaría en esclarecer la identidad del cuerpo, el oficial dijo que “estamos metiendo el acelerador con nuestra administración de justicia, haciendo el trabajo que nos corresponde como Policía. Estamos esperando que llegue el equipo de laboratorio, porque lo prioritario acá es el esclarecimiento”.

“Ayer pudimos haber hecho algún ejercicio, pero no teníamos el laboratorio para la exhumación. No podemos perder ninguna evidencia. Recordemos que ya tenemos una persona capturada y hoy continúa en las indagatorias, sobre este caso, que corresponde a persona desaparecida. Por eso no podíamos precipitarnos en exhumar el cuerpo, para evitar contaminar alguna evidencia que se pueda encontrar en el lugar”, terminó diciendo.

Aunque no se ha dicho oficialmente que se trate del señor Abimael Atilano Molina, de 73 años de edad, los mismos familiares que se han acercado al sitio donde aún permanece el cuerpo, han manifestado a los medios de comunicación que podría tratarse de él. Solo se espera que en el transcurso de este lunes se haga la exhumación del cuerpo.