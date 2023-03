Copa Sudamericana: Arturo Reyes espera que Junior supere al Tolima

“Si hay alguien que está ilusionado con esta posibilidad de dirigir una Sudamericana soy yo. Es la verdad. Tengo muchos deseos de pasar. Tenemos una gran posibilidad; creemos que nuestro equipo viene en alza, venimos creciendo y tenemos prácticamente toda la nómina disponible”, dijo Reyes en contacto con los medios de comunicación.

El samario agregó que está muy conforme por la para que tuvo el equipo antes de afrontar este partido, ya que en la fecha anterior por la Liga BetPlay Dimayor no jugó ante América por un concierto que se presentó en el estadio Pascual Guerrero, lo que aprovechó para trabajar con miras a este partido.

“Estamos muy conformes en cómo se están dando las cosas. También por haber tenido toda esta semana larga de entrenamientos ha sido positivo para nosotros, porque hemos recuperado jugadores, tan es así, que a excepción de (Federico) Andueza, todo el equipo está prácticamente disponible y eso es muy bueno para nosotros”, argumentó.

Lea aquí: ¡Increíble! Así serán los premios que dará la CONMEBOL en 2023

Del rival de turno, el Deportes Tolima, sostuvo que es un equipo que no necesita tener el balón para jugar bien. “Puede ser un equipo que vaya a proponer o elabore o te dé espacio y el balón para atacarte con transiciones porque sus jugadores se sienten cómodos. Ellos saben que es un partido único y nosotros también sabemos que no hay otra oportunidad que esta para avanzar a la siguiente fase. Seguro será un partido muy quirúrgico, donde cada pieza que se mueva va a mejorar o no lo que cada entrenador pensó antes de iniciarlo”.

Reyes considera que este es un partido para gente experimentada. “Que muestre la jerarquía, la capacidad, sus vivencias y Junior tiene un buen grupo con una buena mezcla en ese sentido. Es decir, jugadores con mucha experiencia y también jugadores que tienen deseos de ser y asumir la responsabilidad que le corresponda en caso de ser titulares”.

El partido entre Tolima y Junior está programado para este jueves a las 7:00 de la noche y tendrá la conducción arbitral del venezolano Jesús Valenzuela.

“Esperemos que el jueves juguemos como equipo grande y podamos traer un resultado positivo para toda la gente de Junior”, terminó diciendo el técnico Arturo Reyes.