Con éxito finalizó rueda de negocios ProColombia Nature Travel Mart

De Manera exitosa culminó la séptima versión de ProColombia Nature Travel Mart (PNTM), uno de los encuentros de negocios más importantes especializados en turismo de naturaleza y aventura de Latinoamérica.

Para Gilberto Salcedo, Vicepresidente de Turismo de ProColombia, el objetivo para esta versión “fue diversificar los mercados en donde las experiencias de Colombia en naturaleza y aventura pueden conquistar a más viajeros internacionales. El 75 por ciento de los compradores extranjeros eran nuevos y esto nos dio la posibilidad de llegar a aquellas empresas que no tenían a nuestro país en sus portafolios para que nos incluyeran”.

Según el funcionario el ProColombia Nature Travel Mart (PNTM), se llevaron a cabo 1.500 citas entre 79 empresarios colombianos, que llegaron de 23 departamentos del país. “Lo que quiere decir que hubo una activación de todas las regiones del país y de 67 empresarios internaciones provenientes de 23 países del mundo”.

“Lo más interesante que trajo esta rueda de negocios es que estamos tomando ventaja muy positiva del principal activo que tiene Colombia, que sin duda alguna son sus activos naturales. Siempre con unos principios de calidad, de un turista que implique un gasto y un derrame económico importante para el país y para las regiones, pero también bajo una línea clarísima de sostenibilidad en el ejercicio de la actividad turística en las zonas naturales”, agregó.

Indicó que en el evento que se llevó a cano en el Centro de Eventos Puerta de Oro dejó una expectativa de negocios por cerca de 7 millones de dólares, resultado que se recoge de una muestra del 61 por ciento de las citas analizadas, y que contó con la participación de 79 empresarios colombianos de 23 departamentos y 67 empresarios internacionales de 23 países.

Los departamentos que más registraron expectativas de negocios fueron Cundinamarca con 3.1 millones de dólares, luego Magdalena con 1.2 millones de dólares, Meta con 647 mil dólares, Valle del Cauca con 433 mil dólares y Bolívar con 323 mil dólares.

Entre las empresas que cerraron negocios se encuentra TUI, proveniente de Reino Unido y uno de los principales grupos turísticos del mundo. ProColombia había estado trabajando con la compañía tiempo atrás logrando así invitarla por primera vez a PNTM, en donde confirmó que para noviembre de 2019 incluirá a Colombia en su portafolio.

TUI trabaja con 1.600 agencias de viajes y portales en línea, seis aerolíneas con alrededor de 150 aviones, más de 380 hoteles y 17 cruceros. Tiene cerca de 27 millones de clientes y tiene como objetivo trabajar por la sostenibilidad económica, ambiental y social de los destinos a donde lleva viajeros.

Por otro lado, la empresa sueca Avifauna, uno de los operadores turísticos de naturaleza más experimentados de la región nórdica de Europa y que no tenía en sus paquetes turísticos destinos colombianos, confirmó que para el próximo año sumará a Colombia dentro de su oferta de experiencias. En sus citas de negocios con siete empresarios colombianos se generaron oportunidades de negocio por 257.000 dólares.

Asistió, además, Christopher Baker, experto en naturaleza que en 2012 tuvo la oportunidad de escribir para National Geographic una guía de viajes en la que incluyó a Colombia. El escritor hizo una presentación en PNTM sobre el potencial del país como destino ecoturístico resaltando su biodiversidad y la transformación que ha vivido.

En sus propias palabras dijo que “Colombia is the new black”, frase muy usada cuando algo es muy popular o está de moda, y, agregó que: “ProColombia está haciendo un buen trabajo de promoción del país a nivel internacional y gracias a la organización de este tipo de encuentros en los que se involucran empresarios se logra atraer inversión extranjera”.

Por su parte la empresa canadiense TDA Global Cycling, que ofrece turismo en bicicleta organizando solo travesías que van de 10 días hasta 5 meses para recorrer varios países, confirmó que hará un tour en 2020 por Suramérica incluyendo por primera vez a Colombia. De acuerdo con Shanny Hill, quien representó a la compañía en el evento, saldrán de Cartagena y recorrerán el país durante 32 días.

La meta que tiene la agencia es llegar a la Patagonia en un trayecto que les tomará aproximadamente 5 meses. “Ya tenemos cuatro clientes interesados en hacer esta travesía atraídos por Colombia, ya que es un mercado natural para el ciclismo gracias a los grandes deportistas que los representan en el mundo”, explicó el empresario.

Entre los nuevos mercados que se invitaron a PNTM se encuentra Letonia, país representado por Two Wheels que ofrece, además de hospedaje, expediciones en motocicletas por Europa, Asia y Oceanía. “Me encantó la experiencia que viví en Colombia. Estuve en un viaje de familiarización que me hizo recorrer varios pueblos del centro del país. Ahora voy a hablarles a mis clientes sobre las experiencias tan impresionantes que se viven aquí”, dijo Martins Sils, representante del hotel.

Previo al evento, ProColombia organizó diez viajes de familiarización en los que los 67 compradores internacionales participaron. Algunas de las experiencias consistían desde visitar el Paisaje Cultural Cafetero en donde no solo se siembra café, sino también cacao; conocer las altas palmas del Valle del Cocora; hacer turismo de bienestar en Putumayo; ver diferentes especies de aves en Vaupés; sobrevolar el Parque Nacional Natural Serranía Chiribiquete; o hacer turismo comunitario en Guainía.

Además, en el primer día de la rueda de negocios, se hizo por primera vez una Rueda de Sinergias en la que grandes mayoristas nacionales se reunieron con proveedores también colombianos para generar alianzas y armar paquetes más completos y competitivos. Los resultados que se obtuvieron fueron que, en las 208 citas de negocios realizadas, el 82 por ciento de los encadenamientos generados se dio entre proveedores y exportadores que no se conocían o no tenían relaciones comerciales previas, de esta forma se logró cumplir con el objetivo de generar sinergias empresariales.

EL LEGADO SOSTENIBLE DE PNTM

Como parte del legado sostenible que quiso dejar ProColombia durante la realización del evento, se programó el 9 de octubre la siembra de 140 manglares en Puerto Colombia (a 30 minutos de la capital del Atlántico) en la que los empresarios internacionales se involucraron. Días antes a la actividad, comunidades vecinas limpiaron las playas de la zona.

También a los comparadores internacionales se les entregó una artesanía de material reciclable hecha por una comunidad de mujeres del departamento de Caquetá y, además, las escarapelas de todos los asistentes fueron fabricadas en material reciclable que incluían semillas de plantas ornamentales para sembrar, con el fin de eliminar la huella de carbono generada durante este encuentro de negocio.

FIRMA POR LA PROMOCIÓN DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

En el evento ProColombia firmó un memorando de entendimiento con Parques Nacionales Naturales de Colombia para identificar, desarrollar y fortalecer la promoción del portafolio de experiencias ecoturísticas a nivel internacional de las áreas priorizadas en el plan maestro de ecoturismo de esta entidad.

Hubo varias actividades dentro del marco de PNTM que hacen parte de este convenio como la visita por parte de los 67 compradores internacionales al Parque Isla de Salamanca, a 40 minutos de Barranquilla y ubicado en el departamento del Magdalena, en donde tuvieron la posibilidad de conocer los bosques de manglar.

Además de un sobrevuelo al Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete con empresarios provenientes de Canadá, Irlanda, Holanda y Estados Unidos; y visitas de nueve compradores internacionales al Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena y cinco al Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, actividades que estaban incluidas dentro de algunos de los viajes de familiarización que ProColombia organizó en Guaviare, Meta y Santa Marta.