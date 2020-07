Comerciantes del centro de Barranquilla protestarán este martes

Vestidos de negro, izando bandera, igualmente negra y, sosteniendo una decena de carteles y recibos de cuentas por pagar, comerciantes del centro de Barranquilla levantarán su voz de protesta este martes 21 de julio a las 9:00 de la mañana en puntos fijos de diferentes calles del Centro.

En un comunicado enviado a los medios de comunicación por la Asociación de Comerciantes del Centro, Asocentro, manifiesta que la protesta no es porque no se vaya a abrir al público en el día de mañana, la protesta es porque “la Alcaldía ha entregado tres fechas de apertura, lo que ha generado mayor incertidumbre y descontento entre los comerciantes; porque ahora resulta que el mismo Distrito “tiene que revalidar” los protocolos que “ya había autorizado””.

“La protesta es porque los empresarios consideran que hay un sesgo marcado en cuanto a las restricciones para los pequeños y medianos comerciantes, mientras que para las grandes superficies no, donde permiten la venta al por menor de productos esenciales y no esenciales. Porque la estigmatización que se generó con respecto al Centro, por noticias sin soportes demostrables, por parte del Distrito, ha generado un gran impacto negativo sobre este sector, que hasta la fecha no se ha recibido por parte del Distrito una rectificación en cuanto a ello”, manifiesta el comunicado.

Agrega que “para el comercio del centro de la ciudad, estos factores, los llevó a tomar la decisión de organizar una protesta en punto fijo y pacífica, que se desarrollará mañana martes 21 de julio bajo los más estrictos protocolos de bioseguridad (distanciamiento social, tapabocas y gel antibacterial)”.

“La protesta consiste en una gran cadena humana (vestida de negro) sin agarrón de manos, con un distanciamiento de dos metros entre persona y persona, todos con sus respectivas mascarillas. A partir de 9 a.m. harán hondear banderas negras, al tiempo que ubicarán en puntos estratégicos del Paseo de Bolívar y Plaza de San Nicolás, varios ataúdes. Estos simbolismos indicarán el estado en el que se encuentra el Centro por las decisiones tomadas por las autoridades, a quienes consideran los comerciantes, han errado al ver el problema donde no ha estado”, sostiene.

REVALIDACIÓN DE PROTOCOLOS

Otro punto por el que alzarán su protesta es porque “El Distrito dirigió un correo electrónico a varios comerciantes informando que mañana martes 21 de julio hará la revalidación de los protocolos de bioseguridad, por esta razón, el gremio de comerciantes del centro, Asocentro, informó que a quienes les llegó tal comunicado, dispondrán del personal para atender a los funcionarios de la Administración, al tiempo que se desarrolle la protesta por el tiempo que está contemplada”.

CALLES Y CARRERAS PROGRAMADAS Y PARTE DE LA ACTIVIDAD DE PROTESTA

Las siguientes calles y carreras serán los sitios donde este martes los comerciantes del centro de Barranquilla harán su protesta:

1. Paseo de Bolívar donde iniciará la actividad a las 9:00 de la mañana, “con una “marcha sin moverse del punto de ubicación de cada uno. (Este será otro simbolismo... comerciantes listos para arrancar con sus protocolos desde el mes de mayo, pero el gobierno no se los permite, deteniendo el libre desarrollo económico, el empleo)”.

2. Plaza de San Nicolás. “Este será el segundo punto de la protesta, programada para iniciar a las 9:30 de la mañana. Y se continúa con las calles 30 y 32, carreras 40, 41 y 42.