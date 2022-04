Colombia se convirtió en el primer país de Latinoamérica que obtiene el reconocimiento Great Place to Study, reconocimiento que es otorgado a las instituciones educativas que integran la felicidad como premisa esencial dentro de sus procesos de sus proyectos educativos.

Por lo anterior, Great Place to Study, empresa global de investigación educativa y tecnología, dedicada a la evaluación y certificación de instituciones educativas que vinculen el valor de la felicidad, realizó el evento ‘Excelencia Educativa’ en México, en el cual varias instituciones latinoamericanas fueron galardonadas por implementar exitosamente este tipo de modelos educativos.

Natalia y Catalina Zuleta, creadoras del sistema de aprendizaje ‘What If? Creative Thinking’ que se gestó en el colegio Gimnasio Fontana en Bogotá, fueron invitadas al evento como speakers y representaron al colegio, el cual recibió el reconocimiento por ser la primera institución en Latinoamérica en certificarse en Felicidad, título que recibieron por la orientación de su metodología educativa What If? en el desarrollo socio-emocional de los estudiantes.



Está herramienta mide el índice de felicidad en las instituciones educativas mediante 6 factores que determinan el nivel de satisfacción en los alumnos. El reconocimiento es otorgado a instituciones educativas que integran la felicidad como premisa esencial dentro de sus procesos de sus proyectos educativos.