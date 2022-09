“Ciénaga de Mallorquín en Barranquilla no debe ser intervenida”

Pese a que el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, ha expresado ante el Gobierno nacional las bondades económicas que traería el proyecto del ecoparque de las 1.000 hectáreas de la Ciénaga de Mallorquín, la ex ministra de Medio Ambiente, Claudia Martínez Zuleta, manifestó que ese sector no debe ser intervenido porque será la única protección que tendría la ciudad en caso de la llegada de ciclones en el futuro.

La ex ministra puso el ejemplo de lo que está pasando en otras partes del mundo con el cambio climático.

Sostuvo que para nadie es un secreto que cada año los ciclones que se forman en el Caribe están llegando a la costa colombiana y que para contrarrestar eso están las zonas verdes, que son las zonas de protección que se deben proteger para que protejan a las ciudades costeras como Barranquilla y que debe estar preparada para lo que viene en el futuro, “porque ya van a llegar los ciclones. Esto no va a pasar solo por las islas del Caribe, ya nos están llegando. Y todo este verde es lo que va terminar protegiendo a la ciudad”.

“Es muy importante conservar la Ciénaga de Mallorquín, más allá de reservar esto como un centro recreativo. No. Es un tema ambiental y natural que tiene que protegerse. Y no solo lo que está declarado, sino todas las áreas circundantes. No sacamos nada con tener solo la zona protegida y todo su alrededor totalmente urbanizado. El verde se está yendo de Barranquilla. Los corredores ecológicos alrededor de Barranquilla deben ser fundamentales y la ciudad tiene que repensarse. Y tiene que repensarse mucho más de toda esta proliferación de infraestructura que se está generando en todo sentido y con nuevas urbanizaciones, porque hay que pensar en el futuro”, expresó.

Recomendó que ojalá el cuerpo de agua se dejara como está. “En lo personal, yo dejaría a la Ciénaga de Mallorquín como es. Finalmente, uno no protege haciendo infraestructura de recreación. Uno protege protegiendo un ecosistema absolutamente único y fundamental para una ciudad. Se dice que está abandonada, pero es que los parques nacionales se protegen y punto, no simplemente se hace infraestructura para protegerlos. Esa es mi opinión”.

Terminó diciendo que más allá de la protección, lo que hay que tener en cuenta es “cómo entendemos la infraestructura ecológica principal de Barranquilla en todas sus formas. No solamente la ciénaga, sino el río, las zonas verdes y hacer corredores de conectividad y entender muy bien que esta es una protección para el cambio climático del futuro”.