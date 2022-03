Las autoridades están tras la pista del hombre que casi le arranca toda la oreja con un mordisco a su compañera sentimental, a la que también le dejó el rostro y el cuerpo lleno de moretones y ojos cerrados completamente por la golpiza que le propinó la noche del domingo 20 de marzo, en hechos ocurridos en el barrio Las Malvinas, al suroccidente de Barranquilla.

Andrea Castro Perdomo, hija de la mujer, dijo que “yo lo supe desde el mismo domingo. Lo que pasa es que yo y mi mamá no hablamos mucho porque a mí no me gustaba que ella viviera con él. Desde el día que él la agredió no me gustó, pero ella volvió con él y por eso no teníamos mucha comunicación. Ella estaba en su casa y yo en la mía. Pero el domingo una amiga de ella me viene a avisar de que a mi mamá la habían golpeado y me fui enseguida para su casa. Cuando llego la encontré muy grave; me la llevé para el hospital enseguida. Ella está recluida desde el lunes por la mañana”.