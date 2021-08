El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Diego Rosero Giraldo, anunció este domingo que esa institución “capturó en las últimas horas a un hombre que sería el responsable del homicidio de un joven en medio de un atraco en el barrio El Prado, en el norte de la ciudad”.

“Igualmente, se recopiló suficiente material probatorio que le permitirá a la Fiscalía General de la Nación solicitar una orden de captura contra otra persona vinculada a este crimen y que está plenamente identificada por la Policía Nacional”, agregó el oficial.

Estas dos personas habrían participado en el atraco ocurrido la tarde del sábado en la carrera 54 con calle 58, barrio El Prado de Barranquilla, cuando Sebastián De la Hoz Pontón y un amigo salieron de clases de una institución del sector y se dirigieron a un supermercado cercano para comprar. Cuando salieron del sitio fueron abordados por dos sujetos, quienes en primera instancia le ofrecieron sustancias alucinógenas, pero los jóvenes dijeron que no y siguieron hasta el paradero de bus.

Estando en el paradero, llegaron nuevamente los sujetos, esta vez no con la intención de ofrecerles droga sino de atracarlos. El compañero de Sebastián logró defenderse, pero él no pudo porque desde hace nueve años un accidente cardiovascular le dejó como secuela una hemiplejía en el lado izquierdo de su cuerpo. Esta condición no le permitió defenderse y recibió una puñalada en el pecho.

Tras cometer el hecho, los tipos huyeron y Sebastián De la Hoz Pontón, quien vivía en el municipio de Soledad, fue auxiliado por su amigo y otras personas que estaban por el sector, quienes lo llevaron hasta la Clínica El Prado, pero los médicos no pudieron salvarle la vida por la gravedad de la herida que recibió,

“Nuestra capacidad institucional está enfocada en la prevención de hurtos y la investigación de los que se han presentado, por lo que en poco tiempo daremos resultados adicionales a los que ya se dieron sobre este caso”, dijo el general Rosero Giraldo.

“Le recordamos a la comunidad la importancia de denunciar los delitos, pero, sobre todo, informar actividades sospechosas para evitar que se presenten este tipo de situaciones lamentables”, terminó diciendo el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.