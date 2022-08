Capturan a dos personas vinculadas al asesinato de conductor en Barranquilla

Por este motivo fueron capturadas dos personas que, presuntamente, habrían facilitado el almacenamiento de estos elementos y, por ende, el homicidio.

El Mayor General Julio González Bedoya, comandante de la Región 8 de la Policía, sobre este hecho dijo este lunes que “desde el día de ayer que recibimos la nefasta noticia donde pierde la vida uno d ellos conductores de transporte público aquí en Barranquilla, desplegamos una actividad operacional, no solamente con nuestros policías, sino con la ciudadanía”.

“Digo que con la ciudadanía, porque gracias a ella, en menos de cuatro horas ya teníamos ubicada la motocicleta, las prendas de vestir y de pronto el arma de fuego con que se le quitó la vida a nuestro conductor. De igual forma capturamos dos personas, quienes estaban al cuidado de estos elementos", anotó.

“Esa información la recibimos de la ciudadanía y fue concatenada precisamente con los videos que la ciudadanía hace con los celulares, con los videos que recibimos también las partes residenciales y de la parte comercial. Por eso les decía antes a los delincuentes, que no hay un solo centímetro de esta ciudad que no esté cubierto, porque aquí todo el mundo tiene un celular, tiene una cámara, donde hay diferentes dispositivos, no solo los de la Policía, sino también los de las residencias y del sector comercial. Por eso unidos con nuestra autoridad gubernativa, la Policía y la ciudadanía es que podemos brindar seguridad y convivencia ciudadana”, terminó diciendo.