La Dirección General Marítima, Dimar, a través de la Capitanía de Puerto de Barranquilla, dio a conocer en las últimas horas que el canal de acceso al puerto en estos momentos está en 7.5 metros, pero las embarcaciones con mayor calado tendrán ciertas restricciones y solo podrán ingresar de día.

La Dimar precisó que luego del seguimiento y análisis permanente de las condiciones oceanoatmosféricas en el canal de acceso con batimetrías, análisis técnicos, variación de las condiciones y análisis de cada una de las embarcaciones correspondiente a la época humedad, a la alta sedimentación y otros factores atmosféricos, el acceso al Puerto de Barranquilla se encuentra con algunas restricciones para embarcaciones de gran calado.

Luego de lo anterior, la Dimar anunció cuáles son los calados máximos de ingreso y salida de los buques, así:

- Buques con eslora menor a 180 metros y calado menor a 7.5 metros, pueden hacer operaciones sin ninguna restricción. Pero la Dimar hace las siguientes observaciones: tener 30 centímetros de asiento positivo y que las condiciones oceanoatmosféricas favorables.

- Buques con eslora menor a 180 metros hasta 200 metros y calado desde 7.5 metros hasta 7.8 centímetros, pueden hacer operaciones durante el día. Pero la Dimar hace las siguientes observaciones: tener 30 centímetros de asiento positivo, las condiciones oceanoatmosféricas favorable, marea positiva y hacer análisis de condiciones adicionales.

“Se procederá a realizar un análisis en la maniobrabilidad de cada embarcación que se encuentran sobre los límites máximos permitidos y se estará informando sobre los avances del sector de acuerdo con las intervenciones y afectaciones que se vienen presentando; asimismo, se estará informando previamente las consideraciones de seguridad que requieran ser adoptadas.”, anota el informe de la Dirección General Marítima.

Agrega que “se solicita a la Comunidad Náutica y ribereña en el sector Las Flores, extremar las medidas de seguridad de las lanchas y embarcaciones propias que se encuentran cercanas a la ribera del Atlántico, debido al tránsito de embarcaciones mayores en ese sector”.

Termina diciendo que la Autoridad Marítima “continuará monitoreando la evolución de las condiciones de navegabilidad con personal profesional especializado, pilotos prácticos y con la información hidrográfica disponible; de igual forma, este calado estará vigente hasta una próxima actualización; cualquier cambio o restricción que se presente, se procederá a informar para adoptar las medidas necesarias, garantizando la seguridad integral marítima y fluvial del país”.

Hay que anotar que en estos momentos no se encuentra una draga que remueva el sedimento que se acumula en el canal de acceso del puerto. La licitación que se hizo en los últimos días se descartó porque el proponente no hizo una oferta que colmara las expectativas de los portuarios de Barranquilla y del Gobierno nacional. Se espera que pronto se solucione este inconveniente para que Barranquilla nuevamente no se vea perjudicada con la salida y llegada de embarcaciones de gran calado.