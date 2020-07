Caimanes firma al prospecto lanzador Santiago Flórez

La Junta Directiva de Caimanes de Barranquilla, en conjunto con el mánager del equipo, José Mosquera Crisson, anunciaron la adquisición del lanzador barranquillero Santiago Flórez, uno de los principales prospectos de los Piratas de Pittsburg, para la temporada 2020-2021.

Santiago Jesús Flórez, catalogado como uno de los 20 principales prospectos en las ligas menores de los Piratas de Pittsburg, llega desde los Toros de Sincelejo por cambio con el jugador Derwin Verbel.

Flórez, apodado como ‘El Ruso’ y poseedor de una recta de 95 millas por hora, que llega eventualmente hasta las 97, vivirá su primera experiencia en la pelota nacional, pues hasta el momento no había recibido permiso de su organización para actuar en el torneo colombiano.

“Yo estoy muy contento. Llevaba dos años intentando jugar, hasta que este año finalmente me van a dar permiso. Es un sueño, siempre he querido jugar en mi ciudad, representar a los Caimanes, el equipo que he seguido desde pequeño. Estoy muy orgulloso”, expresó el nuevo integrante de la novena barranquillera.