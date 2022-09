Bolívar le dice a Lafaurie que las ‘convivir’ se superaron hace tiempo

El senador por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, se pronunció este jueves en Barranquilla sobre el anuncio del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, de crear grupos de ganaderos de acción solidaria inmediata, para defender sus tierras en caso de que sean invadidas.

“Eso una brutalidad. Ya superamos las ‘convivir’ hace tiempo. Ese señor tiene su delirio y seguramente tiene su guayabo porque no hay masacres y no hay desplazamientos y no hay robo de tierras con notarios en mano, pero eso no va a volver en este gobierno por nada del mundo”, dijo Bolívar.