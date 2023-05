‘Bolillo’ Gómez ve lejana la clasificación del Junior a los cuadrangulares

El mismo técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez reconoció en la rueda de prensa después del cotejo que Junior no estuvo bien y que lo sucedido durante la semana con la salida de cinco jugadores pudo incidir en el comportamiento dentro del campo de juego. Lea: Junior empató con Pereira y sigue fuera de los ocho en la Liga Colombiana

“Los muchachos me dijeron que hoy no se entendieron. Junior hoy no tuvo orden, no tuvo la personalidad para sostener el balón, no teníamos lo de otros partidos. Junior hoy no fue lo que hemos mostrado en otros partidos. Desconcertados quedamos hoy”, dijo tajantemente luego del encuentro.

“Cuando no hay orden, cuando no hay tranquilidad”, agregó.

Dijo que ¡en Manizales “tuvimos una nómina mucho más trabajada, la de hoy fue una nómina de mucho remiendo, haciendo cosas que no eran la justo lo que veníamos haciendo como cuando trabajamos los partidos acá de local. Y ponerme a señalar una nómina que no ha trabajado bien no sería bueno”.

“Junior como salió a la cancha no supo cómo resolver las cosas porque no estaba cómodo. Puede ser por lo sucedido en la semana, puede ser por los cambios de posición. Cuando pierde el orden Junior no se bien”, argumentó.

Pero además de las fallas que pudo tener en el sentido táctico ‘Bolillo’ Gómez reconoce que “lo que sí es cierto es que no tenemos gol y eso si es grave”.

Junior con el triunfo ante Pereira dependía de sí mismo: ir a Neiva a ganarle al Huila y se clasificaba. Pero empate ahora no sólo está obligado a ganar, sino a que se den otros resultados para clasificar. Por el técnico rojiblanca ve la clasificación muy lejana.