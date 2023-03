‘Bolillo’ Gómez: “No voy a dirigir el sábado, pero estaré en el partido”

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez parece saber cuáles son las falencias y fortalezas que tiene Junior. Ha confesado que lo ha visto jugar por televisión, pero no quiere expresar su diagnóstico ni sus conclusiones ni positivas ni negativas, “me las guardaré para mí”. Lea aquí: ‘Bolillo’ Gómez: “Dirigir a Junior es un sueño que se me hizo realidad”

“Después que me reúna con los muchachos voy a sacar las conclusiones, porque uno ha visto al equipo a la distancia, por televisión. No es normal la posición en la que está Junior ahora”, dijo este miércoles en diálogo con los medios de comunicación asentados en la capital del Atlántico.

“En estos momentos los jugadores en el entrenamiento no me ven, todo el mundo sabe que de aquí al sábado no pasa nada. No va a pasar nada, pero yo en el partido sí voy a estar y ahí es donde voy a ver quién sí, quién no”, dijo Gómez. Le puede interesar: Atención: Junior de Barranquilla tiene nuevo director técnico

Argumentó que llegar al equipo barranquillero no es fácil para cualquier jugador porque “de por sí la camiseta de Junior ganando es pesada y perdiendo se vuelve más pesada. Ahí es donde se tiene que ver quién es capaz con ese peso. Luego del partido del sábado es cuando voy a sacar conclusiones”.

“Las conclusiones que saque me las guardo. Las buenas me las guardo y las malas conclusiones me las guardo para mí también”, reiteró.