“Bolillo” Gómez debutó con empate con el Junior de Barranquilla

Los primeros 20 minutos fueron de jugadas alternas, pero se disputaba de balón en un cuadrante donde los arcos no eran visitados por ambos equipos. Primó más el fútbol control de parte y parte.

A los 27 minutos llegó el gol de Junior. En una pelota que recuperó Didier Moreno, se la dejó a Leíder Berdugo le puso el pase a Vladimir Hernández, quien, tras recibir el balón, se giró y saco un remate con el botín derecho para meterla pelota en el arco y vencer al portero José Silva. Lea aquí: ¡A seguir ganando!: Real Cartagena visita a Orsomarso

Santa Fe estuvo a punto de empatar al minuto 32 cuando Wilfrido De La Rosa incursionó por la derecha y metió un centro que el portero Sebastián Viera no pudo cortar y apareció Wilson Morelos con potente cabezazo para estrellar el balón en el horizontal.

Después Junior tuvo otras llegas, pero no fue contundente, como un remate de Leíder Berrío que fue desviado por Silva al tiro de esquina.

Cuando ya finalizaba el primer tiempo, a los 45+3 llegó el empate de Santa Fe. Una jugada colectiva entre Wilson Morelos, Iván Rojas y Wilfrido De La Rosa, que terminó metiendo la bola en el arco, dejó las cifras 1-1.

Para el segundo tiempo los equipos salieron con los mismos jugadores con los que comenzaron, pero después, tanto ‘Bolillo’ Gómez como Harold Rivera empezaron a mover los bancos. En Junior ingresaron: Edwin Herrera por Leíder Berrío, Carlos Bacca por Brayan León, Luis ‘Chino’ Sandoval por Luis González y Carlos Sierra por Leíder Berdugo; mientras que en Santa Fe lo hicieron: Duván Palacio por José Enamorado, Juan Roa por Jonathan Barbosa, Neyder Moreno por Wilfrido De La Rosa, Hugo Rodallega por Wilson Morelos y Christian Marrugo por Fabián Sambueza.

Los cambios no surtieron efecto en ninguno de los dos equipos, porque no hubo un remate claro en ambos pórticos. Salvo un remate de Fabián Sambueza, antes de que se retirara de la cancha. Junior no hizo un tiro al arco. Le puede interesar: Atención! Este es el estado de salud de Linda Caicedo luego de duro golpe

Junior se poner al día el jueves ante el América de Cali, y por la décima fecha visita al Unión Magdalena en Santa Marta. Santa Fe recibe a Millonarios.