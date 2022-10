Bloquean la Vía Oriental para llamar la atención del Gobierno nacional

Cansados de reuniones y comités, pero sin nada de soluciones, los habitantes del sur del Atlántico se concentran en el municipio de Campo de la Cruz para bloquear la Vía Oriental e impedir el paso de vehículos hasta tanto no llegue un representante del Gobierno nacional y les plantean soluciones inmediatas ante una inminente inundación por la subida del nivel del canal del Dique o del río Magdalena.

Chochó: "No a libertad por vencimiento de términos del coronel (e) Núñez"

Chochó: "No a libertad por vencimiento de términos del coronel (e) Núñez"

“El paro no se levanta. Hicimos una tregua de unas horas luego de la visita del Personero departamental, pero este martes seguimos y no levantaremos el bloqueo hasta tanto no llegue un representante del Gobierno nacional y nos dé la garantía de que, por lo menos, van a ayudar y colaborar con las obras de mitigación”, manifestó William Lastra, líder del sur del Atlántico.

Por el bloqueo se está impidiendo el paso de vehículos que vienen de los departamentos de Bolívar y del interior del país. Y también los que van desde Barranquilla hacia otras ciudades de Colombia. “Es cierto que muchas otras personas se perjudican, pero es que nosotros no estamos sintiendo perjudicados porque no vemos una ayuda por parte del Gobierno. Porque estamos ante la presencia de una tragedia anunciada, que, si no se actúa rápido, será peor que la que vivimos en el año 2010. Esta vez desaparecemos del mapa”.

Lea puede interesar: Por ola invernal, colegios del sur Atlántico darán clases hasta octubre

Otro líder del sur del Departamento ha manifestado que: “nosotros vivimos en zozobra. No dormimos tranquilos. Es más, dormimos con un ojo abierto y otro cerrado, porque tememos que el río o el canal se desborden de un momento a otro”.