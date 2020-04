Barranquillera que estudia en Rusia agradece solidaridad

“Quiero agradecerle a los colombianos su solidaridad. El impacto que ha tenido mi video en las redes sociales fue muy grande, llegó a los medios, a los cuales también les quiero agradecer. También agradecer a las personas que me han escrito, me han mandado mensaje de apoyo, muchísimas gracias a todos ustedes”, dice al inicio del video dado a conocer este jueves.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el tratamiento de Valeria estaría previsto para el mes de mayo y desde ese organismo se le brindaría el apoyo. “Dada la excepcionalidad del caso de la connacional, la Cancillería prestará atención para que se inicie el tratamiento y para su continuación hasta que sea posible su regreso a Colombia”.

Ante lo anterior Valeria Guerrero Storino manifestó que “quiero decir que me desperté con la noticia de que la Cancillería (de Colombia) había dicho de que voy a iniciar un tratamiento el 5 de mayo. Ni a mí ni a mi familia se nos ha notificado de esto. No tenía conocimiento hasta ahora. Tampoco se han comunicado con nosotros oficialmente. No hemos recibido ninguna llamada al respecto”. (Cancillería apoyará atención de barranquillera con cáncer en Rusia).

“Yo lo que quiero apelar a todos ustedes es que por favor me ayuden. Al Gobierno Nacional, al presidente Duque, ayúdenme a regresar a Colombia. Necesito regresar a mi país para hacer el tratamiento allá porque yo aquí estoy completamente sola. No sé cómo va a reaccionar mi cuerpo al tratamiento. No tengo a nadie que me apoye durante el tratamiento. Yo no sé si cuando salga de la clínica, después de la primera quimioterapia vaya a tener a alguien con quien regresar a casa. Ni siquiera sé si voy a tener una casa a la que vaya a regresar porque yo ahora estoy viviendo temporalmente con una amiga”, indicó.