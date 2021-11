“Este programa va a continuar porque es imparable, porque no es justo ilusionar a unos niños y dejarlo por la mitad. Tenemos el mejor sistema educativo de Colombia y demostramos en corto tiempo que teníamos profesores, rectores, directivos docentes y estudiantes de primera y que tenían talento, por eso tenemos 10 de las mejores instituciones educativas del país, además tenemos IED comprometidas con la educación de sus estudiantes, por lo que estoy orgulloso de todos los rectores y profesores”, afirmó Pumarejo Heins.

“La magia y la clave de ‘Soy Bilingüe’ ha sido la gran articulación y cohesión que hemos logrado, para conectar las diferentes acciones y estrategias del programa con el fin de que se genere un verdadero impacto en el proceso de enseñanza. En este caso, comenzamos con ese primer acercamiento a la lengua extranjera, desde los más pequeños. Además, tenemos ese gran plus y diferenciador al apostar por la formación y asignación de docentes de inglés en primaria para llevar a cabo esta estrategia”, indicó Rincón.

“Queremos crear una ciudad en donde no importa dónde hayas nacido o cómo te llames, tengas la oportunidad de perseguir tus sueños, de ser feliz, crecer y ser alegres. El inglés es una herramienta que les vamos a dar a todos nuestros niños y no se las va a quitar nadie. La educación es la mejor herramienta para convertirnos en la ciudad que nos merecemos”, sostuvo.

Los directivos docentes también hacen parte del programa con cursos de lengua extranjera que ampliarán su dominio del idioma inglés y favorecerá su interacción con maestros y estudiantes en lengua extranjera.

Ante el compromiso de los docentes, el alcalde les hizo un reconocimiento por ser participantes activos de este proceso de aprendizaje y enseñanza del inglés.

“Felicitaciones a todos los maestros que se han puesto la camiseta por este proyecto y por la educación en Barranquilla. Este programa es de ustedes, nosotros ponemos las herramientas para que ustedes lo saquen adelante”, expresó Pumarejo. El alcalde concluyó diciendo que “si Barranquilla va bien y tiene futuro con lo que hemos hecho, yo no me quiero imaginar qué va a pasar cuando estemos graduando 12.000 estudiantes todos los años con calidad educativa, con la oportunidad de acceder a educación superior relevante y con dos idiomas. A esta ciudad no la va a parar nadie”.

UN PROYECTO PENSADO A 12 AÑOS

Como se trata de un ambicioso proyecto de ciudad, ‘Soy Bilingüe’ es una estrategia pensada a 12 años, que tiene el propósito de lograr el posicionamiento de Barranquilla a nivel mundial.

Entre los grandes retos del proyecto está lograr que gran parte de la población barranquillera fortalezca sus competencias comunicativas en el idioma inglés, expandiendo el potencial turístico de la ciudad, las oportunidades laborales y la formación de calidad de los estudiantes.

Transcurridos 12 años, Barranquilla deberá contar con un ecosistema bilingüe en el cual participen organizaciones del sector público y privado hacia un mismo propósito. Encaminados en este objetivo, inicialmente la Administración distrital promovió la conformación de la mesa distrital de bilingüismo, en la que participan representantes de distintas dependencias de la Alcaldía y que busca involucrar a las demás entidades en este sueño colectivo.