Barranquilla empieza a ganar la batalla al COVID-19

El mandatario felicitó a los barranquilleros por su comportamiento, especialmente en los días más críticos. Sin embargo, pidió no bajar la guardia y anunció un nuevo paquete de medidas que regirá desde este jueves 16 de julio.

Apoyándose en gráficas que registran el comportamiento que ha venido mostrando la pandemia en Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo Heins explicó que hay tres razones básicas para hacer este anuncio: la evolución del ciclo epidemiológico; las medidas restrictivas que se adoptaron en la ciudad, en algunos casos severas pero necesarias; y la sensibilidad de la ciudadanía, que entendió finalmente la gravedad de esta amenaza. (Lea aquí: Atlántico reportó 965 nuevos positivos para COVID-19)

ASÍ VAN LAS CIFRAS

Del total de contagiados reportados hasta hoy por COVID-19 (18.748), el 43.8% están recuperados. El 19 de junio los recuperados correspondían al 22%.

“Lastimosamente el 6% ha fallecido, y de estos el 72% hacen parte de la población de adultos mayores”, dijo el mandatario.

Según la Estimación del Número Reproductivo Efectivo, del INS, la tasa de contagio de la ciudad, que llegó a ser de 4 (en el peor momento, cada portador contagiaba a cuatro personas), está hoy en 0,58 con corte a 3 de julio.

Un indicador muy diciente, porque contabiliza las muertes por cualquier patología (exceptuando las muertes violentas), es el de muertes por causas naturales, que se toma del registro de los certificados de defunción administrados por el DANE. Normalmente, el comportamiento de los fallecidos al día por muerte natural en las ciudades o países es estable. En Barranquilla, históricamente fallecen al día entre 14 y 22 personas. La pandemia por COVID-19 ha alejado el número de fallecidos por muerte natural diario de los promedios históricos. Desde el día que alcanzamos el número más alto de fallecidos por muerte natural no fetal en la ciudad (91), empezamos a bajar. El fin de semana que acaba de transcurrir, alcanzamos un promedio de 35 fallecidos. De mantenerse la tendencia de los últimos 30 días, volveremos a tener nuestros histórico de muertes por causas naturales dentro de seis semanas.

La ocupación de UCI, que llegó a estar por encima del 90%, bajó a 73%. Las remisiones solicitadas al CRUE, que llegaron a ser de 29 por día, llegaron a 11 de julio, a 9 diarias.

“Deseo felicitar a los barranquilleros por el comportamiento que, salvo algunas excepciones, mantuvieron durante estos días críticos. El peligro no ha pasado, el virus no se ha ido, de manera que no podemos bajar la guardia”, afirmó el alcalde Pumarejo.

Indicó que de mantenerse la tendencia que hoy muestra, Barranquilla bajará su nivel de alerta y pasará de naranja a amarilla el 21 de julio.

“En su momento declaramos la alerta naranja, porque la capacidad hospitalaria de la ciudad estaba siendo rebosada por la demanda. Nuestra ocupación de UCI, que históricamente era de un 85%, llegó a estar por encima del 90% en el peor momento del ciclo epidemiológico. Hoy la ocupación es del 73%. Y las remisiones a través del Centro de Regulación de Urgencias, que llegaron a ser de 29 por día, están en 9 diarias. Las condiciones están dadas para bajar a la categoría de alerta amarilla”, explicó el alcalde Jaime Pumarejo.

Sostuvo que Barranquilla avanzaría de manera escalonada, permaneciendo atenta al desarrollo de sus indicadores y al comportamiento de los barranquilleros. Si la tendencia se mantiene, cada 15 días se irá desescalando la emergencia. “La idea es que, de aquí a finales de agosto, se puedan reabrir los parques, autorizar el ‘pico y cédula’ de cuatro dígitos hasta desmontarlo por completo, levantar la ley seca, reabrir templos, gimnasios, escuelas culturales, el transporte intermunicipal y el transporte aéreo, y los primeros restaurantes en terraza”.

“Lo estamos haciendo, Barranquilla. Le estamos ganando la batalla al COVID-19. Sabía que lo podíamos lograr. El encierro ha sido muy duro y por momentos ha agotado la paciencia. El estigma que nos cayó como ciudad fue, del mismo modo, inclemente. Pero a los barranquilleros nada nos detiene. A nosotros nada nos queda grande”, afirmó el alcalde.

El mandatario advirtió, sin embargo, que aún no se puede cantar victoria, porque las dinámicas de este virus siguen sorprendiendo al mundo, que aún no termina de encontrar la vacuna para combatir sus brotes.

“Lo que sigue es lo que ya dijimos: cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos. No dejemos de usar el tapabocas, de lavarnos constantemente las manos ni de guardar la distancia debida. Tengan la certeza de que pronto, muy pronto, dejaremos de esconder las sonrisas”, sostuvo.