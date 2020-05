Balance del COVID-19 en Barranquilla

El siguiente es el balance que la Alcaldía de Barranquilla, en cabeza de Jaime Pumarejo Heins, ha realizado durante los primeros 60 días que se tuvo de la llegada del COVID-19 a Colombia.

“Desde el lunes 4 de marzo de 2020, cuando el Gobierno Nacional y las entidades territoriales acordaron una respuesta articulada a la pandemia por coronavirus, Barranquilla activó su plan de contingencia para la fase de contención definida para todo el territorio colombiano”, se dice desde el Distrito.

En una de las primeras decisiones para hacerle frete a la emergencia, el alcalde Jaime Pumarejo Heins designó al secretario distrital de Planeación, Juan Manuel Alvarado, como gerente de crisis por COVID-19 y conformó una sala de crisis con el gabinete distrital para evaluar la situación de manera permanente y adoptar en forma articulada las medidas requeridas.

Desde entonces, el paso de la pandemia por Barranquilla y el plan de contingencia distrital muestran estrategias y acciones adoptadas teniendo en cuenta el avance de contagios y las medidas expedidas por el Gobierno Nacional.

LÍNEA DE TIEMPO

Martes 10 de marzo:

Se confirmó el aplazamiento de la Asamblea del BID programada en Barranquilla, como medida de prevención, considerando la suspensión de eventos de afluencia masiva en todo el mundo.

Jueves 12 de marzo:

La Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría de Salud, ratificó que continúa el plan de contingencia de respuesta para una eventual presencia del coronavirus en el territorio local. A pesar de que no se presentan casos de pacientes con el virus en Barranquilla, las posibilidades se mantienen debido a que en Colombia se registran 9 casos oficiales, por lo que se fortalecen las medidas de prevención en toda la ciudad.

Sábado 14 de marzo:

Tras finalizar la reunión de gobernadores y alcaldes con el presidente Iván Duque, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, destacó la decisión de agilizar la apertura de laboratorios descentralizados para diagnosticar coronavirus en el departamento del Atlántico. También anunció la decisión del Gobierno Nacional de compartir información de los vuelos y de los viajeros que llegan en vuelos internacionales, quienes tienen que hacer aislamiento obligatorio.

Viernes 15 de marzo:

Con el propósito de proteger a la comunidad educativa se adelanta el receso académico de los estudiantes, iniciando desde el lunes 16 de marzo. Niños y jóvenes deben permanecer en casa, no concurrir a lugares con aglomeraciones de personas y poner en práctica las sugerencias del Gobierno Nacional y medidas de autocuidado.

Lunes 16 de marzo:

El Distrito expidió nuevas medidas en desarrollo del plan de contingencia: se ordenó el cese total de actividades de eventos y aglomeraciones públicas y privadas de carácter social, religiosas, deportivas, artísticas, recreativas, culturales, políticas o de cualquier otra índole, ya sea en lugares cerrados o abiertos.

Martes 17 de marzo:

El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó los dos primeros casos de coronavirus en Barranquilla, luego de resultados positivos a los análisis practicados y verificados por el Instituto Nacional de Salud. Los casos son importados de Madrid y Barcelona (España): dos jóvenes barranquilleros que arribaron a la ciudad el 11 y 12 de marzo, respectivamente. El control activo de la oficina de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud de Barranquilla, a través de búsqueda de sintomáticos respiratorios extranjeros y/o viajeros de España, Italia, Francia y China, permitió la identificación y seguimiento de los casos.

Miércoles 18 de marzo:

El alcalde Jaime Pumarejo Heins anunció medidas especiales para proteger a los adultos mayores: dos pagos consecutivos del subsidio de adulto mayor, para evitarles una salida. Y desde el 1 de abril hasta el 30 de mayo una ración diaria a los 3.500 beneficiarios de los centros de vida fijos de la ciudad y, adicionalmente, a 3.500 adultos mayores más de las zonas vulnerables de Barranquilla.

Jueves 19 de marzo:

El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó el tercer caso de coronavirus en Barranquilla: una mujer adulta, de 48 años, que llegó el 8 de marzo procedente de París, Madrid y Bogotá. Se procedió con los protocolos de aislamiento.

Viernes 20 de marzo:

El alcalde Jaime Pumarejo Heins, ante la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, expidió nuevas disposiciones complementarias: “Hoy pasamos a la próxima etapa de nuestro plan y se llama ‘Barranquilla no sale a la calle’. Esto no es un simulacro, es nuestra nueva realidad. No son medidas temporales para el fin de semana, estarán vigentes hasta nueva orden”, dijo.

Sábado 21 de marzo: El alcalde anuncia que 400.000 personas tendrán garantizado alimentos durante el confinamiento, mediante la entrega de auxilios alimentarios en las casas, en los barrios y sectores más vulnerables.

Martes 24 de marzo:

En visita al centro de eventos Puerta de Oro, el alcalde anuncia que allí se instalará el primer hospital de campaña. “Acabamos de recibir 600 camas para atender esta emergencia. Será el primero de varios espacios donde atenderemos a la gente con sintomatología más leve, adicionalmente fortaleceremos otros puntos como el Adelita de Char, vamos a agregar una capacidad de 200 camas de UCI, inicialmente, mientras vamos evaluando el transcurso de esta situación”, afirmó.

Miércoles 25 de marzo:

En el barrio San Luis, el alcalde Jaime Pumarejo supervisó el inicio de la entrega de paquetes alimentarios para 28.600 niños entre 0 y 5 años, pertenecientes al programa de Primera Infancia del Distrito, con el propósito de mejorar la situación nutricional de ellos y sus familias durante el periodo de aislamiento.

En recorrido por el CAMINO Adelita de Char, el mandatario distrital dijo que este se convertirá en la primera línea de defensa en la atención de personas con coronavirus, que más lo necesiten: “Aquí vamos a atender los casos de mayor necesidad clínica de coronavirus. Son casi 134 camas que vamos a poder adicionar a nuestra red de UCI con los ventiladores necesarios, con todos los protocolos de seguridad y, lo más importante, con el mejor talento humano”.

Jueves 26 de marzo:

Con la entrega de 1.500 aulixios alimentarios en Villas de la Cordialidad, el alcalde Jaime Pumarejo dio inicio a una de las iniciativas de su gobierno para proteger a las familias más vulnerables durante el aislamiento preventivo obligatorio: llevar alimentos a sus casas a cerca de 400.000 personas que no tienen otra manera de conseguir el sustento diario.

Viernes 27 de marzo:

En el tercer día de aislamiento preventivo obligatorio, el alcalde Jaime Pumarejo presentó un balance de la gestión que realiza la Administración Distrital: durante una hora y media, el mandatario se pronunció en compañía de varios secretarios de su gabinete, a través de un Facebook live, y dio a conocer de primera mano cómo se ejecutan las medidas implementadas.

Sábado 28 de marzo:

El mandatario distrital dio a conocer que se activaron 8 formas para donar y ayudar a quienes realmente lo requieren. Durante una visita al centro de acopio en el palacio de combates Sugar Baby Rojas, el alcalde explicó que los aportes pueden ir desde 50.000 pesos, y que se pueden hacer desde Barranquilla, o cualquier lugar del mundo.

Martes 31 de marzo:

La comunidad del barrio El Ferry recibió al alcalde Jaime Pumarejo, quien lideró la entrega de 12.600 auxilios alimentarios en este sector de la localidad Suroriente de la ciudad, en desarrollo del programa iniciado el 26 de marzo con las Brigadas por Barranquilla para atender a 400.000 personas. El mandatario entregó casa a casa las ayudas y les recordó a las familias la importancia de quedarse en sus viviendas y tomar las precauciones necesarias para evitar la propagación del COVID-19.

Miércoles 1 de abril:

Mediante decreto 0410 de 2020, el mandatario distrital dispuso aplicar la medida de ‘pico y cédula’ para que las personas puedan realizar aquellas actividades ordinarias que se encuentran permitidas por las excepciones al aislamiento preventivo obligatorio, entre ellas servicios de comercio y bancos, que funcionará un día para números pares y otro para los impares.

Jueves 2 de abril:

La Alcaldía Distrital y Bancóldex, frente a los efectos en las actividades productivas como consecuencia del COVID-19, lanzaron ‘Barranquilla responde’, una línea de crédito preferencial con un cupo inicial de $60.000 millones para las empresas con domicilio en Barranquilla, que estará disponible a partir del lunes 13 de abril.

Viernes 3 de abril:

Con el objetivo de minimizar el impacto por la pandemia del COVID-19, el alcalde visitó las instalaciones del SENA para conocer el prototipo de ventilador mecánico diseñado en conjunto por jóvenes, instructores y docentes de esa entidad y de la Universidad del Norte.

Miércoles 8 de abril:

El alcalde Jaime Pumarejo lanzó un llamado de alerta a los barranquilleros sobre la importancia de quedarse en la casa y no bajar la guardia con las medidas de prevención y las restricciones vigentes, teniendo en cuenta los resultados de las disposiciones y el comportamiento del COVID-19 en la salud pública, que han advertido los epidemiólogos.

Jueves 9 de abril:

El alcalde anunció el inicio de segunda fase de entrega de auxilios alimentarios.

Al finalizar la primera etapa, el Distrito reportó la entrega de 175.437 auxilios en 41 barrios y sectores vulnerables, según información de bases de datos del Sisbén, el DANE y la Alcaldía de Barranquilla.

En transmisión de Facebook Live, el mandatario distrital anunció que a partir del lunes 13 de abril se modifica en Barranquilla la medida de ‘pico y cédula’. Esta variación también se implementará en toda el área metropolitana, como medida coordinada entre los alcaldes de los cinco municipios.

Lunes 13 de abril:

Como medida preventiva ante la pandemia por COVID-19, el alcalde Jaime Pumarejo respaldó la decisión del Gobierno Nacional de implementar la educación en casa a partir del 20 de abril. La Secretaría de Educación dijo que dispone de la preparación para esta estrategia con directivos y maestros de las instituciones educativas, quienes desarrollaron guías didácticas de educación a distancia.

Jueves 16 de abril:

Con un cupo inicial de $60.000 millones comenzó a operar la línea de crédito preferencial ‘Barranquilla Responde’, creada por la Alcaldía Distrital y Bancóldex para la recuperación económica de las empresas locales por efectos del COVID-19.

Viernes 17 de abril:

El esfuerzo de Barranquilla por no bajar la guardia y estar preparada para reducir al máximo el impacto de la pandemia por COVID-19 recibió el apoyo más importante hasta la fecha: una donación estimada en más de 2.400 millones de pesos, que hará a la ciudad el grupo Bolívar.

Jueves 23 de abril:

Con un mensaje claro a los barranquilleros de que “el éxito de la próxima etapa, que está por comenzar, depende de todos nosotros”, el alcalde Jaime Pumarejo dio a conocer detalles sobre cómo será la siguiente etapa de control de COVID-19 en la ciudad, en la que algunos sectores podrán reanudar actividades de manera controlada, con protocolos definidos para evitar aglomeraciones en la calle.

Sábado 25 de abril:

Mediante decreto 427 del 25 de abril, el alcalde Jaime Pumarejo expidió nuevas medidas en concordancia con las disposiciones del Gobierno Nacional que establecen excepciones para la libre circulación de personas y vehículos vinculados a actividades en los sectores de la construcción y la manufactura, así como el desarrollo de la actividad física al aire libre con restricciones, desde el lunes 27 de abril hasta el lunes 11 de mayo.

Domingo 26 de abril:

Acogiendo las instrucciones de la Presidencia de la República, el lunes 27 de abril para la reactivación gradual de la construcción y la industria manufacturera, dentro del aislamiento preventivo obligatorio, la Alcaldía de Barranquilla dispuso que solo podrán reanudar sus labores las empresas que tengan inscritos sus protocolos de bioseguridad, y estableció los procedimientos necesarios para cumplir con este requisito habilitando los canales virtuales adecuados. Asimismo, se disponen medidas para el transporte público, especialmente el acatamiento del uso del tapabocas y aforos controlados en los vehículos.

Miércoles 29 de abril:

El alcalde anuncia que, mediante convenio con la Universidad de Los Andes, la Universidad de Ibagué y el Centro Nacional de Consultoría, Barranquilla decidirá sus acciones de política pública para abrir la economía de manera responsable, protegiendo la salud de los barranquilleros, en el marco del proyecto ‘Modelos sistémicos de inteligencia epidemiológica para estimar las dinámicas de infección del COVID-19 apoyando la toma de decisiones para su control y prevención’.

Como parte de la gestión de la Alcaldía Distrital y el Gobierno Nacional para brindarles acompañamiento a estudiantes y docentes durante el proceso de formación sin salir de sus casas, se dio a conocer que las instituciones educativas distritales de Barranquilla recibirán 1.500 equipos de cómputo por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través del programa Computadores para Educar.

Con implementos y equipos para el sector salud, Shakira se une a la campaña ‘Soy solidario, soy Barranquilla’. La artista barranquillera anunció la donación de tapabocas de protección N-95, que es el tipo de mascarilla que cumple con los estándares internacionales de seguridad y salud ocupacional, y de respiradores para UCI.

Sábado 2 de mayo:

Ante suspensión de operaciones de Transmetro, ordenada por el alcalde como medida de prevención, el Área Metropolitana de Barranquilla anunció que cuenta con rutas habilitadas de transporte público colectivo (TPC) que atienden la demanda de usuarios que requieren desplazarse hacia el municipio de Soledad y que deben utilizarse con prudencia.

El alcalde Jaime Pumarejo participó en el Consejo de Seguridad celebrado en el Comando Aéreo de Combate, CACOM 3, con voceros del presidente de la República, Iván Duque, en el cual se definieron acciones conjuntas en materia de orden público, atención a poblaciones vulnerables, medidas de control, focalización y articulación de ayudas.

Domingo 3 de mayo:

El alcalde Jaime Pumarejo anunció que el Distrito firmó un convenio marco con el ICONTEC para que este instituto sea el encargado de capacitar y certificar a las empresas que lo requieran, para retornar a la actividad productiva de manera segura para su personal y toda la ciudad. La Alcaldía de Barranquilla obsequiará cinco (5) cursos gratuitos virtuales abiertos para conectar hasta 500 empresas en cada curso, y cubrir así a 2.500 empresas en total, en la primera fase, que recibirán una capacitación por cuatro (4) horas sobre contenidos a cargo de ICONTEC.

Lunes 4 de mayo:

El alcalde Jaime Pumarejo le presentó a Barranquilla las Patrullas COVID, conformadas por personal especializado de las secretarías distritales de Gobierno y Salud, de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, y de la Policía. Recorren diariamente las 5 localidades de Barranquilla para velar por el cumplimiento de las normas sobre el distanciamiento físico decretadas a nivel nacional y local.

Martes 5 de mayo:

Mediante decreto 0443, el mandatario distrital expidió medida de restricción máxima de circulación, encaminada a aumentar el control de contagios por COVID-19 en Barranquilla, con nuevo calendario de ‘pico y cédula’. El uso de tapabocas continúa siendo obligatorio en la calle y espacios públicos. La restricción máxima de circulación implica que durante el fin de semana las personas solo podrán salir de su casa a trabajar y a emergencias médicas, hasta que se levanten las medidas de aislamiento obligatorio el 25 de mayo.

En Barranquilla, ningún día de la semana están permitidas las siguientes actividades: fiestas, reuniones familiares con ocasión al día de la madre, serenatas, vendedores informales. Los sábados y domingos no se permite: atención al público en supermercados, solo podrá comprarse a domicilio. Todos los ciudadanos, sin excepción, podrán realizar actividad física individual de lunes a viernes, en el horario de 5:00 a.m. a 7:00 a.m. Para esta actividad no rige el pico y cédula en este horario. Por otra parte, las mascotas podrán salir a hacer necesidades fisiológicas.

Miércoles 6 de mayo:

El alcalde Pumarejo solicita al Gobierno Nacional reabrir el sector comercial de servicios independientes para que pueda operar una vez sean capacitados por la Administración Distrital, para cumplir estrictos controles de bioseguridad. “Nosotros vamos a certificar a cada una de esas personas: el peluquero, la manicurista, el técnico de aires acondicionado, el plomero, que viven de hacer servicios. A ellos queremos, poco a poco, ir abriendo la ‘llave’ del trabajo. Al principio, harán unos cursos de manera gratuita, bajo un estricto cumplimiento y control, y con unas pruebas rápidas aleatorias empezaremos a dejarlos trabajar, y ellos podrán hacer servicios a domicilio”, dijo.

La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Salud, informó que habilitó la consulta en línea para las personas que deseen conocer el resultado de sus pruebas realizadas para determinar COVID-19. Inicialmente se podrán consultar los resultados de pruebas realizadas a partir del 18 de abril de 2020 en la ciudad de Barranquilla. Los ciudadanos podrán verificar de manera rápida y simple el resultado negativo de las pruebas practicadas por la Secretaría Distrital de Salud, las EPS (o Empresas Aseguradoras de Planes de Beneficios- EAPB) a través de los laboratorios departamental del Atlántico y el de Virología y Genética de la Universidad Simón Bolívar.

Jueves 7 de mayo:

Dentro de las acciones de prevención que realizan de manera conjunta la secretarías distritales de Gobierno y Salud en las diferentes cárceles de Barranquilla, practicando muestras y búsquedas activas de personas asintomáticas, se confirmó el primer caso de COVID-19 en un recluso, de 26 años, que ingresó a la cárcel distrital El Bosque el día 6 de marzo. El recluso se encuentra aislado y con la Secretaría de Salud se realizan las pruebas a los reclusos y guardias que tuvieron contacto con él.

Viernes 8 de mayo:

Mediante decreto 0447, del 7 de mayo, el alcalde Jaime Pumarejo Heins dispuso que en Barranquilla regirá la ley seca desde el sábado 9 de mayo a las 6:00 p.m. hasta el lunes 11 de mayo a las 6:00 a.m., en el marco de la medida de restricción máxima de circulación, encaminada a aumentar el control de contagios por COVID-19 en la ciudad. El mandatario distrital reiteró que entre las medidas vigentes se encuentra el uso obligatorio de tapabocas en la calle y en los espacios públicos. La restricción máxima de circulación implica que durante el fin de semana las personas solo podrán salir de su casa a trabajar y a emergencias médicas, hasta que se levanten las medidas de aislamiento obligatorio el 25 de mayo.