Alvarado manifestó que no obstante las últimas cifras, Barranquilla es la ciudad del país que hace más pruebas por cada 100.000 habitantes.

Juan Manuel Alvarado, secretario Distrital de Planeación de Barranquilla, solicitó a la ciudadanía barranquillera tener en cuenta y poner en práctica todas las recomendaciones que desde la Alcaldía se han impartido para que, a través del autocuidado, no se sigan aumentando los casos positivos para la COVID-19.

De las 51.105 personas que han sido víctimas del nuevo coronavirus en la capital del Atlántico, 46.671 se han recuperado.

“En los últimos días se están concentrando los casos activos en los barrios de ingresos medios e ingresos altos. El barrio que tiene más casos en estos momentos es Alto Prado, seguido por Recreo, Villa Santos, Villa Carolina y Miramar”, dijo el funcionario.

Manifestó que desde el Distrito “hemos identificado en los cercos epidemiológicos que más de las dos terceras partes de los casos activos provienen de reuniones sociales o pequeñas reuniones familiares y la gran mayoría están asociados a la celebración del Día de Las Velitas”.

“Es muy importante no relajarnos, esos nuevos casos son las consecuencias de reuniones innecesarias. Si nos relajamos aumentan los casos. Por tanto, recomendamos a todos los barranquilleros cumplir con todas las medidas que se han impartido desde la Alcaldía de Barranquilla. Como no estar en reuniones de más de diez personas, ojalá puedan cumplirlos en lugares ventilados o abiertos. Y en caso de no cumplirlos, las consecuencias son el aumento de casos positivos”, terminó diciendo Juan Manuel Alvarado.